تراند اليوم : إصابة وتلفيات بسبب خيول شرطة المكسيك

أصيب شخص وتعرضت 11 سيارة لتلفيات، جراء شرود نحو 30 حصانا تابعا للشرطة المكسيكية في أحد أشد شوارع العاصمة مكسيكو سيتي ازدحاما.

وأظهر شريط صوره أحد راكبي السيارات، الخيول وهي تجري وسط الشارع محدثة هلعا في صفوف سائقي السيارات والمارة على السواء.

وقالت بيان للشرطة إن سبب شرود الخيول هو انزعاجها الشديد من ضجيج السيارات.

وتمكنت عشرات الخيول التي تستخدمها الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات، من قطع أحبال كانت تقيدها أثناء إنزالها من سيارة نقل خاصة بالحيوانات، لتفر ركضا إلى شارع مزدحم جدا.

وأوضح بيان الشرطة أن شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة، وإن الحكومة ستتحمل إصلاح السيارات التي أتلفتها الخيول.