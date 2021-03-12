تراند اليوم : استئصال ورم يزن 90 كيلو غرام من بطن ستيني

وكالاتمشرق نيوز

نجح طبيب أمريكي في إجراء عملية جراحية لمريض أمريكي، يبلغ من العمر 63 عاماً، لاستئصال ورم يزن 90 كيوجرام من بطنه، وذلك بعد أن عاش به 14 عاماً وسبب له الكثير من المعاناة.

ورفض العديد من الأطباء إجراء العملية الجراحية على مدار الأعوام الماضية، نظراً لخطورتها على حياة الستيني لاري ويست، خاصة أنه لم يتمكن من العثور على شركة تأمين تقوم بتغطية تكاليف العملية.

وكان الورم يعوق أجهزة الأشعة عن إجراء المسح اللازم لاكتشاف مسبباته، غير أن الجراح الأمريكي فيب ديف قرر أن يخوض المغامرة، ونجح في استئصال الورم العملاق، الذي طالما تسبب لصاحبه في آلام و إعاقة عن الحركة.

وذكر موقع KGET الأمريكي، أن المريض ويست قد خضع لثلاث عمليات جراحية في يومٍ واحد، تم خلالها استئصال ما يزيد عن 14 كيلوغرام من الجلد والأنسجة المسببة للورم، وسيبقى بالمستشفى لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع، غير أنه سيحتاج إلى ما يقرب من أربعة شهور ليتعافى بشكل تام.