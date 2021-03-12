تراند اليوم : جولة في البحر الميت ... كيف تبدو الحياة اقدم منتجع سياحي علي وجه الارض !

جولة في البحر الميت ... كيف تبدو الحياة اقدم منتجع سياحي علي وجه الارض !

البحر الميت / الاردن / من جمال المجايدة / الخليج 365

كانت زيارتنا العائلية الي البحر الميت خاتمة لجولتنا في ربوع الاردن , ولم اكن اتوقع هذا الطقس الجميل علي صفاف البحر الميت صيفا , ولو استمعت الي نصائح بعض الاصدقاء لما ذهبت هناك لاسيما الذين كانوا يؤكدون استحالة اعتدال المناخ هناك في شهر اغسطس ,

لكني اكتشفت ان البحر الميت يعيد الحياة للسياحة الاردنية وهو رئة الاردن السياحية لما له من مكانة خاصة لدي المصطافين الذين يؤمونه من الاردن وخارجه علي مدار السنة , فالبحر الميت ليس بحرا عاديا ويكفي انه محاط باقدم المقدسات والاثار الانسانية علي وجه الارض.

حينما كنت اجلس في الجناح الخاص بي في فندق ومنتجع كيمبنسكي عشتار كنت ارخي البصر الي أضواء الشمس الغاربة عندما تلامس أطراف الهضاب البعيدة عند الافق، يتحول انعكاس الضوء على مياه البحر الميت، الى أشرطة من لهب ونار. في تلك الساعة يقف الزائر مذهولا أمام روعة المنظر، وهو على انخفاض 400 متر تحت سطح البحر.

ويوحي مشهد الغروف وتسلل اشعة الشمس عبر الهضاب والأودية المقابلة علي الجانب الفلسطيني من البحر وكأننا علي سطح كوكب آخر !

ففي العالم كله لايوجد سطح مائي يشبه البحر الميت من حيث انخفاضه عن سطح البحر ومياهه الشديدة الملوحة رغم انها تتغذى على مياه نهر الأردن العذبة.

وحسب اعتقادي ومن خلال المراجع التاريخية التي بحثت فيها , فان البحر الميت يعد اقدم منتجع سياحي علي وجه الارض , فمنذ فجر التاريخ كان البحر الميت المكان المفضل للسياحة والاستشفاء لدي شخصيات تاريخية شهيرة كهيرودس العظيم وكيلوبترا الملكة الفرعونية الجميلة وغيرهم من السلاطين والحكام والأباطرة والملوك ولايزال حتي يومنا هذا يستقبل الزوار من كافة انحاء العالم .

ولهذا السبب فان مصممي فندق كيمبنسكي عشتار البحر الميت شيدوا المنتجع علي الطراز البابلي باسلوب مستوحي من الحضارات القديمة التي كانت ترسل رموزها السياسية والدينية لقضاء العطلات علي ضفاف البحر الميت .

خضنا التجربة كاملة الي جانب رواد الفندق من اردنيين وخليجيين واوروبيين وامريكان , وقمنا بطلاء اجسامنا الطين الاسود المستخرج من قاع البحر الميت , وقيل لنا انه حيوي للاستشفاء وعلاج البشرة والبعض الاخر يجلس لاستنشاق الهواء فقط لعلاج الربو نظرا لتوفير الاكسجين بكميات كبيرة .

هدوء وسكينة علي شاطئ فندق كيمبنسكي عشتار البحر الميت تزيده الاشجار جمالا وروعة اضافة الي الاطلالة من حدائق الفندق المشيد علي الطراز البابلي فهي تعطي الزائر فسحة من اطلاق العنان للتأمل في ملوت الله فيما خلق من جماليات في هذا الكون الذي نعيش !

معروف ان هذا البحر سمي بالميت لتعذر وجود الكائنات الحية فيه , لكني حسبما فهمت من جرير مصاروة مدير التسويق والمبيعات فنادق كيمبنسكي بالاردن , ان البحر الميت بحر حي وغني بالأملاح والمعادن والتي تشكل ثروة هائلة يمكن الإستفادة منها في مجالات متعددة سواء في الصناعة أو مجالي الطب والعلاج .

تعتبر مياه البحر الميت الغنية بالأملاح والطين المستخرج منه علاجاً ناجحاً للعديد من الأمراض الجلدية، إلى جانب سهولة السباحة فيه نظراً لإرتفاع نسبة الملوحة في مياهه حيث لا يحتاج الأنسان إلى إلمام بفنون السباحة اذ يستطيع المرء ان يستلقي على ظهره ويترك مياه البحر الميت تحمله دون عناء!

ويعد فندق كيمبنسكي عشتار البحر الميت هذا المنتجع الفريد من نوعه قبلة انظار الباحثين عن الهدوء والجمال والعلاج فهو مطل بالكامل علي البحر الميت وتصميمه الهندسي الرائع وفقا للطراز البابلي واحاطته باشجار الزيتون والنخيل والازهار يجعل منه مكانا مثاليا للعطلات ذات القيمة العالية نفسيا وروحيا وثقافيا !

منتجع هام منذ فجر التاريخ !

ومجرد اطلالته الي البحر الميت تعطية ميزة فريدة وهامة جدا , فمنذ الاف السنين عرفت مياه البحر الميت شخصيات تاريخية شهيرة كهيرودس العظيم وكيلوبترا الملكة الفرعونية الجميلة وغيرهم من السلاطين والحكام والأباطرة والملوك.

ورغم اننا لم نكن نعاني من شئ الا اننا امضينا وقتا في السباحة في البحر الي جانب كل الباحثين عن العلاج والجمال والهدوء والدفء نظراً لمياهه الدافئة والغنية بأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والبرومين والمنغنيز .

بحيرة لوط

البحر الميت كان يسمى قديما / بحيرة لوط /, هو بحيرة يعتبر سطحها أعمق نقطة في العالم على اليابسة حيث يقع على عمق 417 متر تحت سطح البحر بحسب قياسات عام 2003. وتقع ما بين الأردن، وفلسطين . وله عبر التاريخ ذكر في جميع الحضارات التي سكنت حوله، مياهه شديدة الملوحة، فهي تقارب عشرة أضعاف ملوحة المحيطات،

يبلغ طول البحر الميت 37 كيلومترا وعرضه خمسة عشر كيلومترا وسبعمائة متر أما انخفاض سطحه عن سطح البحر الأبيض المتوسط فيبلغ 417م. وتبلغ مساحة البحر الميت الإجمالية حوالي 945 كيلومتراً مربعاً. وأما أعمق عمق له فيبلغ 401 متراً ويقسمه شبه جزيرة اللسان إلى شطرين غير متساويين فالشطر الجنوبي هو مستنقع مالح ويبلغ عمقه من 6 إلى 8 أمتار

ويقول جرير مصاروة اثناء دردشة فندق كيمبنسكي عشتار البحر الميت / يعتبر البحر الميت من مناطق السياحة العلاجية الأكثر نشاطا في المنطقة حيث أن الأملاح الموجودة به تشفي كثيرا من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والحساسيات الجلدية المتنوعة، فعندما يلتقي ماء البحر بصخور الشاطئ فإنها تصطبغ بلون الثلج من جراء الأملاح المتجمعة على صخور الساحل /.

وأيضا يعتبر من المراكز الاقتصادية التي تبنى عليها كثير من الصناعات مثل مصانع الملح ومصانع المستحضرات التجميلية والعلاجية. وقد أقيمت الكثير من المنتجعات على كلا شاطئيه الشرقي والغربي. وقد رشح ليكون أحد عجائب الدنيا الطبيعية في نطاق البحيرات.