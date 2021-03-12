تراند اليوم : بالصور: عروس تواصل زفافها بعد وفاة والدها ببداية الحفل

لندن / مشرق نيوز /



قررت عروس بريطانية أن تستأنف مراسم زفافها، رغم أن والدها وافته المنية في بداية الحفل إثر إصابته بالاختناق أثناء تناوله الطعام.



والدها الذي يبلغ من العمر 73 عاما أصيب بشرقة أثناء تناوله العشاء بحفل الاستقبال، ورغم استدعاء الإسعاف إلا أن والد العروس لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الفريق الطبي بلحظات.



وعللت العروس “كاميلا تايلور” قرار استئناف مراسم احتفالية زواجها لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن والدها كان سيقرر ألا تعوق وفاته استكمال العُرس، مشيرة إلى أن ترتيبات الزفاف استغرقت ما يزيد على عامين ونصف، وأن الأقدار ساعدته أن يصل بها إلى عريسها ويسلمها له ثم يفارق الحياة.