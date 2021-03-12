تراند اليوم : دبي.. اخسر وزنك مقابل الذهب

قاس متنافسون على الذهب في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، أوزانهم في نهاية سباق لفقدان الوزن استمر 5 أسابيع حيث فقد الرابح الأكبر من وزنه ما يكفي لفوزه بما قيمته أكثر من 3200 دولار من المعدن النفيس.

وشارك في السباق مئات الأشخاص الذين سعوا لفقدان ما لا يقل عن 2 كيلوغرام للتأهل لجائزة الذهب في بلد تسعى السلطات فيه لزيادة الوعي بشأن معدلات السمنة في جميع أنحاء المنطقة.

ونقلت صحيفة ذي ناشونال، الأحد، عن المسؤولة في السباق منى أسامة قولها إن أكبر انخفاض كان لرجل خسر 22 كيلوغراما.

وأي شخص يفقد أكثر من 10 كيلوغرام يفوز بـ 3 غرامات من الذهب مقابل كل كيلو يفقده. ووزعت جوائز ذهب أصغر على أولئك الذين فقدوا بين كيلوغرامين وعشرة كيلوغرامات.