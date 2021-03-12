تراند اليوم : ارطغرل 114 .. ارطغرل 114 موقع النور ALNOOR قيامة ارطغرل الحلقة 114 مترجمة

شهدت قيامة ارطغرل الحلقة 144 تطورات كبيرة فى أحداث المسلسل الأشهر فى تركيا فى الوقت الراهن قيامة ارطغرل ، فبمجرد عرض ارطغرل الحلقة 144 ، صعدت سريعا إلى "تريند" السوشيال ميديا، و تشهد الحلقة 144 هجوم رجال سعد الدين كوبيك على معقل قبيلة القايي في سوغوت وقتل بامسي،ويأتي الهجوم على قبيلة الكايي عقب تحريض سعد الدين كوبيك"،"عساكر"، الدولة للهجوم على قبيلة "الكايي" وقتل كل من يقف في طريقهم، بينما يذهب "أرطغرل" وشقيقة وتورغوت لقتل "كوبيك".

وقيامة ارطغرل تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التى ينتمى إليها.

مسلسل قيامة ارطغرل تربع على عرش الأعمال الدرامية التركية خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يحظى المسلسل بشعبية جارفة، حيث تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التى ينتمى إليها.

مسلسل قيامة أرطغرل يعرض على شاشات 23 دولة وهى روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنجلاديش .

يذكر أن أول حلقات مسلسل قيامة أرطغرل عرضت فى ديسمبر 2014 وكانت مدة الحلقة ما يقرب من ساعتين، وكانت تزداد نسب مشاهدة الحلقات يوما تلو الآخر، حتى أصبح المسلسل الأكثر شعبية وأعلى مشاهدة فى تركيا.