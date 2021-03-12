تراند اليوم : قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 114 مسلسل ارطغرل الحلقة 114 مترجمة للعربية: ارطغرل 114 موقع النور

نتابع معكم عشاق الاثارة والمرح ومسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع أحداث الحلقة 114 من قيامة ارطغرل الموسم الرابع ،وفيها يقتل سعد الدين كوبيك كبار ضباط الجيش المعارضين له وعلى رأسهم حسام الدين قيميري، ويأمر كوبيك رجال بالتسلل على قبيلة الكاي والهجوم عليها ،وتنشب معركة حامية تنتهي بجرح عبد الرحمن وبامسي.

وحصدت قيامة ارطغرل الحلقة 114 ترينغ المشاهدات مع بدء عشاق مسلسل ارطغرل الجزء الرابع البحث عليها على مواقع التواصل الاجتماعي ،والويب مترجمة للعربية ، كما زار الالاف من متابعي ارطغرل موقع النور الناقل والمالك الحصري لحقوق بث مسلسل قيامة ارطغرل.

واشتد الصراع في مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع بين سعد الدين كوبيك وأرطغرل ورجاله خصوصاً بعد قتل سعد الدين لأصليهان وغرسالها لقبيلة الكايي، الأمر الذي خلق حب الانتقام في نفوس أفراد قبيلة الكايي ، وعزز ذلك قرار السلطان غياث الدين الاخير بالانتقام من سعد الدين من خلال قتله بعد عودته من معركة سيمساط.

وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 114 يتمكن ارطغرل من اللحاق بسعد الدين كوبيك في إحدى الغابات اثناء اعدامه لأفراد القبائل وقادة الجيش، وتنشب معركة شرسة بين ارطغرل وتورغت أخيه من جهة ورجال سعد الدين كوبيك من جهة اخرى، تنتهي بنصب كمين معكم لسعد الدين وقتله.