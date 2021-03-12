تراند اليوم : الحلقة 114 قيامة ارطغرل 114 :: ارطغرل 114 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 114 مترجمة

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 114 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون Diriliş Ertuğrul 114. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 114 مترجم من الجزء 4 يحكي عن قبيلة قايي،وبث موقع النور حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 114 الموسم الرابع كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساءاً، ويواصل مسلسل ارطغرل الحلقة 114 تفاصيل أحداث فترة حياة الغازي ارطغرل وصراع ارطغرل مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول ،وفي أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 114 يخبر أرطغرل غياث الدين إبن السلطان بحقيقة المؤامرة التي تدبر للسيطرة على حكم والده من جانب الأمير سعد الدين كوبيك، وعلاقة والدته بذلك.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

ملخص أحداث الحلقة 114 من قيامة أرطغرل

يتسلل ايدغموش إلى قبيلة الكاي بأمر من سعد الدين كوبيك ويهاجمها. ويأمره بتمرير السيف على جميع أفراد القبيلة. وخلال المعركة يصاب عبد الرحمن بجروح ، ويقول أرطغرل أنها حرب بين الظالم والمظلوم. ويقول أرطغرل " حرب بين الحق والباطل وبين الوفاء والخيانة". ويقول أرطغرل " فليكن الله حسبنا ومعيننا جميعاً". ويتمكن أرطغرل من رمي رجال سعد الدين كوبيك بالسهام وتبدأ معركة بين سعد الدين وتورغت تنتهي بموت كوبيك.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع