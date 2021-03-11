تراند اليوم : هل الخبز الأسود "القمح" يؤدي لخسارة الوزن ؟

غزة/ الخليج 365

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الخبز الأسمر كبديل صحّي للخبز الأبيض عندما يريدون خسارة وزنهم الزائد.

وهو مفيد فعلاً لأنه يحتوي على الكثير من العناصر المغذية. لكن هل يساعد على خسارة الوزن فعلاً؟

في الواقع يساهم تناول الخبز الأسمر في الشعور بالشبع خلال وقت قصير لأنه يحتوي على نسبة مهمة من الألياف.

كما أنّه يعزز عملية حرق دهون الجسم. لكن الأفضل أن تضاف إليه مأكولات تحتوي على مكونات مغذية وصحية.

كذلك من المهم عدم المبالغة في أكله لأن تناول كمية كبيرة منه يؤدي إلى نتيجة عكسية، أي إلى زيادة الوزن