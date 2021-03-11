تراند اليوم : الآثار تكتشف فسيفساء بقيسارية تعود للعهد الروماني عمرها 1800 عام

قيسارية/ الخليج 365

كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية عن فسيفساء أثرية تعود للعهد الروماني قرب مدينة قيسارية، ويبلغ عمرها نحو 1800 عام، بحسب خبراء الآثار، ويبلغ طولها 3 أمتار ونصف وعرضها 5 أمتار.

وذكرت سلطة الآثار في بيان لها إن الفسيفساء مصنوعة بدقة بالغة وجودة كبيرة، نسبة إلى لوحات فسيفساء تعود للعهد الرومانية اكتشفت في ذات المنطقة، معتبرة هذه الفسيفساء مصنوعة بحرفية وفن أكثر من كل المكتشفات في السابق.

وبنيت الفسيفساء الرومانية من 12 ألف حجر في كل متر مربع، أي أن الأحجار شديدة الالتصاق ببعضها البعض، وتم اكتشافها خلال الشهرين الأخيرين خلال عمليات الحفر الهادفة إلى العثور على جسر قيسارية الكبير الذي كان موجودًا في الهد البيزنطي.

وأفادت سلطة الآثار إن الجسر التاريخي سيكون في المستقبل الرابط بين قرية جسر الزرقاء على الساحل والحديقة القومية في قيسارية.

ووجدت الفسيفساء تحت مبنى بيزنطي قديم، تحاول سلطة الآثار الإسرائيلية استعادته بالكامل، قالت إنه كان من أكبر المباني وأكثرهم فخامة في حينه. واعتبرت أن "أرضية الفسيفساء كانت جزءًا من مبنى أقدم، وأن ترميم المبنى البيزنطي قبل نحو 1500 عام ألحق بها ضررًا". بحسب البيان.

ويعتقد خبراء الآثار إن أرضية الفسيفساء كانت أرضية مدخل أو قاعة أحد البيوت الرومانية الفاخرة، واغلب الظن أن الشخصيات الظاهرة فيها هم أصحاب البيت.

وتعتبر قيسارية إحدى أكثر المدن التي تغص بالآثار الرومانية في فلسطين المحتلة، ومن ضمنها المدرج الكبير، وبحسب خبراء الآثار، كان الرومان هم من بنوا المدينة وأطلقوا عليها اسم قيصرية، نسبة إلى القيصر، وتغير اسمها مع الزمن إلى قيسارية.