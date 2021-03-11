تراند اليوم : إذا كنتٍ مقبلة على الزواج,,نقدم لك نصائح طبية تجنبك العديد من المشكلات

غزة/ الخليج 365

إذا كنتِ تخططين لعرسك قريباً فإن زيارة طبيب النساء أمراً ضرورياً للإطمئنان على صحة المهبل وعمل بعض الفحوصات التي ستجنبكِ العديد من المشكلات.

تغفل الكثير من الفتيات زيارة طبيب النساء قبل العرس بالرغم من أهمية هذا الأمر لكل عروس، سيخبركِ الطبيب العديد من الأمور حول طبيعة العلاقة الجنسية، وكيفية تجنب الشعور بالألم خاصةً إذا كنتِ عروس للمرة الأولى، بحسب موقع "أنوثة ".

كذلك يمكنكِ سؤال الطبيب حول تأجيل الحمل الفترة الأولى من الزواج والوسيلة الأنسب لكِ لتنظيم الإنجاب، يمكنكِ أيضاً عمل فحص على الرحم والبويضات وعمل بعض التحاليل إذا كنتِ تخططين للحمل بعض الزواج مباشرةً.

لذا إذا كنتِ مقبلة على الزواج لا تتردي في عمل زيارة لطبيب النساء للإطمئنان على صحة المهبل وسؤاله عن كل ما يقلقكِ عن العلاقة الجنسية.

اكتشفي أهم نصائح أطباء النساء لكِ قبل زفافك

تنظيم الدورة الشهرية

إذا كنتِ تعانين من دورة شهرية غير منتظمة فيجب عليكِ زيارة طبيب النساء قبل الزفاف بشهور لتنظيم الدورة وعمل بعض الفحوصات، عدم انتظام الدورة الشهرية قد يكون أمراً مقلقاً، خاصةً إذا كنتِ تخططين لحمل أول زواجك.

ينصح أطباء النساء بتدوين موعد الدورة الشهرية قبل الزواج بشهور لمعرفة مواعيدها وتحديد موعد الزفاف على حسب موعدها حتى لا تفاجئين يوم العرس بقدومها.

إذا كانت الدورة غير منتظمة سيصف لكِ طبيب النساء أقراصاً لمنع الحمل قبل العرس بشهرين على الأقل لتنظيمها والتي ستضمن لكِ انتظامها وعدم نزولها يوم زفافك.

الالتهابات المهبلية

من الأمور المزعجة التي قد تواجهكِ أول زواجك هي الالتهابات المهبلية التي تسبب لكِ الشعور بالألم أثناء الجماع والتبول، كذلك عادةً ما تكون مصحوبة بحكة مزعجة.

ينصح أطباء النساء باستخدام غسول مهبلي لطيف خالي من الصابون قبل الزفاف بفترة لتنظيف المهبل وتجنب البكتيريا الضارة، كما ينصح بإدراج الأطعمة التي تحتوي على بروبيوتيك قبل الزفاف والتي تزيد من البكتيريا النافعة بالمهبل وتجنبكِ عدوى الخميرة الشائعة.

حاولي أيضاً زيارة الطبيب لعمل فحص على المهبل إذا كنتِ بالفعل تعانين من إفرازات مهبلية كريهة وحكة ليصف لكِ الأدوية المناسبة حتى لا يزداد الأمر سوءاً بعد العرس.

المرطب المهبلي

لتجنب الألم أثناء الجماع خاصةً إذا كنت المرة الأولى لكِ في الزواج ينصح أطباء النساء باستخدام الهلام المهبلي والذي سيجنبكِ الشعور بالألم أثناء الجماع. تتوفر العديد من أنواع الهلام المهبلي الطبية ويمكنكِ استشارة الطبيب ليصفه لكِ واحرصي على استخدامه قبل الجماع مباشرةً خاصةً إذا كنتِ تعانين من جفاف المهبل ونقص الإفرازات الطبيعية المرطبة.

الأمراض الجنسية

توجد العديد من الأمراض التي تنتقل عبر العلاقة الجنسية. فإذا كان شريكك قد سبق له العلاقات الجنسية قبل الزواج، يُنصح بعمل اختبار STDs وهو تحليل طبي لتحديد ما إذا كنتِ أو شريكك مصابون بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقة الجنسية.

أهمها الزهري، السيلان والهيربس والتي قد تهدد خصوبتك وتقلل من فرص حدوث حمل، كما قد يصل الأمر للإصابة بسرطان الرحم. لذا احرصي وشريكك على عمل هذه الفحوصات قبل الزفاف بفترة كافية للعلاج في حال إصابة أي منكما بأحد هذه الأمراض حتى لا تنتقل للطرف الآخر.

موانع الحمل

شاع اعتقاد خاطئ لفترة طويلة أن تناول موانع الحمل أول الزواج قد يؤخر الحمل فيما بعد، إلا أن هذا الأمر يخلو من الصحة تماماً. يمكنكِ استخدام موانع الحمل بشكل آمن تماماً دون التأثير على خصوبتك.

الأقراص اليومية من الطرق المناسبة تماماً التي يمكن تناولها في اليوم الخامس من الدورة الشهرية لمدة 21 يوم، ثم تكرارها اليوم الخامس في الدورة التي تليها.

يمكن استشارة الطبيب حول الوسيلة المناسبة لكِ أو لزوجك كالعازل الطبي وسؤاله حول مميزات وعيوب كلاً منها



