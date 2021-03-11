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تراند اليوم : عريقات للمندوبة الأمريكية: "لإخرسي وأغلقي فمك!"

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واشنطن/الخليج 365/

هاجم صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، مطالبا إياها بأن "تخرس" بسبب الانتقادات التي وجهتها للرئيس محمود عباس.

وقال عريقات الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "هايلي دعت إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني المنتخب ديمقراطيا، والآن هذه السفيرة الأمريكية تتهمه بأنه يفتقر إلى الشجاعة، وتطالب باستبداله".

تصريحات عريقات جاءت ردا على انتقادات المبعوثة الأمريكية لخطاب الرئيس الفلسطيني الأخير الذي اعتبر فيه إسرائيل "مشروعا استعماريا لا علاقة له باليهود".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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