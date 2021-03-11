تراند اليوم : رابط التسجيل في حساب المواطن 1439 الدفعة الرابعة والاستعلام عبر بوابة حساب المواطن ca.gov.sa التسجيل في حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن 1439 الدفعة الرابعة والاستعلام عبر بوابة حساب المواطن ca.gov.sa رابط التسجيل في حساب المواطن: نقدم لكم عبر بوابة حساب المواطن السعودي رابط التسجيل في حساب المواطن 1439 للاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمواطنين من محدودي الدخل وذي الدخل المتوسط، وذلك لعدم تعرضهم للضرر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، والتي من أبرزها زيادة أسعار الكهرباء والوقود من بداية العام الميلادي القادم، حيث أعلنت الحكومة بأنها ستتخذ الإجراءات التي تحمي المواطنين من تضررهم من تلك الإصلاحات

يبدأ حساب المواطن الاحد التسجيل في دورة الدفع الرابعة من حساب المواطن السعودي لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة، الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa. وسيقوم حساب المواطن بايداع الدفعة الثالثة في حساب المستحقين أيضاً.

وأوضح البرنامج أن الدفعة الثالثة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين الذين اكتملت طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.وكان البرنامج حدد يوم الأحد المقبل 11 فبراير 2018م، كآخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة، لمن لم يسجل في البرنامج.و وأوضح البرنامج أن الدفعة الثالثة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين الذين اكتملت طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.

وكان البرنامج حدد يوم الأحد المقبل 11 فبراير 2018م، كآخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة، لمن لم يسجل في البرنامج.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1439

ويمكن للمواطنين الذين يتوافر فيهم شروط استحقاق الدعم الذي يقدمه البرنامج التسجيل من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية وإدخال البيانات الذي يتطلبها الموقع، وسيقوم مسؤولي البرنامج بمراجعة كافة البيانات ومدى استحقاق المواطن للدعم، ومن سيتم قبولهم سيتم إضافتهم في الدفعة الثالثة والذي من المقرر أن يتم صرف المستحقات لهم في يوم 10 فبراير 2018، ويختلف مقدار الدعم المادي من مواطن إلى أخر وفقاً للمعايير التي وضعها المسؤولين عن البرنامج والتي منها مقدار دخل رب الأسرة وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

رابط التسجيل في حساب المواطن

حيث يمكن التسجيل في البرنامج من رب الأسرة أو حاملي بطاقات التنقل داخل المملكة، أو المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، أو الزوجة الغير سعودية لمواطن سعودي، كما أعلن المسؤولين عن السماح للأعزب والأرمل والأرملة والمطلق والمطلقة بالتسجيل بشكل مستقل عن الأسرة دون أن يطلب منهم مستندات تثبت بأنهم مستقلين بالسكن وذلك بشرط أن يكون عمرهم يتجاوز 24 عاماً، وذلك للمستقلين فقط وإنما الزوجة لم يمكنها التسجيل بمفردها وإنما يجب أن يكون التسجيل كتابع لزوجها.

المستفيدين من برنامج حساب المواطن

وقد سجل في برنامج حساب المواطن عدد كبير من المواطنين بالمملكة حيث تغطى عددهم 13 مليون مستفيد من الدعم المادي، وكان المسؤول الإعلامي لبرنامج حساب المواطن “ياسر الزهراني” قد أعن بأن المسؤولين حريصين على صرف المستحقات للمستفيدين قبل أن يتم رفع أسعار الطاقة والتي سيتم تطبيقها من بداية العام الميلادي الجديد ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ستقوم بها الحكومة لنمو الاقتصاد السعودي.

رابط التسجيل في حساب المواطن

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت بأن من شروط تقديم الدعم المادي للمستحقين هو قيامهم بترشيد الاستهلاك من الكهرباء والطاقة سواء بالمنزل أو السيارة بعد رفع أسعارها، والذي يتحدد على أساسه قيمة حساب المواطن ومبلغ الصرف، وذلك حتى لا يذهب جزء كبير من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن لتلك الزيادة في الأسعار، حيث أن ذلك يضر بالمملكة وبالهدف الذي تم إنشاء البرنامج من أجله، كما تم الإعلان عن حاسبة حساب المواطن التي تعلن عن مبلغ الصرف المستحق للمستفيدين.

ومازل المواطنون المسجلين في برنامج حساب المواطن ينتظرون صرف الدفعة الأولى والمقرر صرفها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر مع استمرار التسجيل للاستفادة من الدعم ضمن الدفعة الثالثة والتي من المحدد لها الصرف يوم 10 فبراير من عام 2018 والتي ستشهد زيادة في أسعار مواد الطاقة والكهرباء.

كما تم إعداد ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2018 والتي شملت تخصيص مبلغ 32 مليار ريال سعودي لصرفهم على برنامج حساب المواطن الذي يستفيد منه أكثر من 13 مليون مواطن سعودي من الأسر والتابعين وحاملي بطاقات التنقل، وفي تصريحات لمسؤولي برنامج حساب المواطن قالوا بأن الحد الأدنى من الدعم النقدي سيكون 300 ريال سعودي وذلك أثناء صرف مستحقات المواطنين المسجلين في البرنامج الذي من المخطط أن يستمر لمدة خمس سنوات قادمة، وسيتم صرف الدفعة الأولى غدا الخميس 21 ديسمبر.

صرف بدلات حساب المواطن

ينتظر ملايين المواطنين بالمملكة العربية السعودية صرف بدلات حساب المواطن للمستفيدين من خلال الحسابات البنكية التي تم ربطها بحسابات المستفيدين، مع استمرار التسجيل للراغبين في التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومازال المواطنين بالمملكة في انتظار صرف البدل الأول اليوم من خلال حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن اليوم الخميس 21 ديسمبر ومن ثم يتوالي صرف باقي الدفعات.

ويستفيد من برنامج حساب المواطن حتى الان أكثر من 13 مليون مواطن سعودي وفق ما اعلنته بوابة حساب المواطن الالكترونية من خلال التسجيل في الدفعتين، ويمكن التسجيل في الدفعة الثالثة من خلال بوابة حساب المواطن الالكترونية للاستفادة من الدعم في الدفعة الثالثة التي ستحصل على مستحقاتها يوم 11فبراير.

بوابة حساب المواطن

واستمر التسجيل في الدفعة الاولى والثانية منذ ان بدا البرنامج في بداية عام 2017 عندما اعلن عنه من قبل الحكومة السعودي، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن قيام المملكة بإيداع ملياري ريال بما يعادل 533.33 مليون دولار في حسابات المستفيدين من الدفعة الأولى والذي يبلغ عددهم 10.6 مليون مواطن سعودي، وهذا هو 82% من المسجلين في برنامج حساب المواطن ويتبقى الدفعة الثانية التي سيتم الصرف لها يوم 10 يناير القادم.

ويستمر التسجيل في الدفعة الثالثة بعد أن قام مسؤولي برنامج حساب المواطن بصرف الدفعة الأولى اليوم، ويعتبر حساب المواطن هو تعويض للمواطنين عن الاضرار التي قد تنتج عن رفع اسعار البنزين والكهرباء ومواد الطاقة بالاضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما أعلن مسؤولي البرنامج عن أن 18% من المسجلين عبر بوابة حساب المواطن تبين أنهم غير مستحقين للدعم، ولذلك تم استبعادهم من صرف البدلات بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

ويبدأ حساب المواطن الاحد التسجيل في دورة الدفع الرابعة من حساب المواطن السعودي لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة، الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa. وسيقوم حساب المواطن بايداع الدفعة الثالثة في حساب المستحقين أيضاً.