تراند اليوم : مصر تتراجع عن ترحيل الراقصة الروسية "جوهرة"

تراجعت السلطات المصرية عن قرارها بترحيل الراقصة الروسية "جوهرة" والتي اعتبرتها خطيرة وتمس الأمن العام.

وقال محمد صالح محامي الراقصة ان السلطات أبلغتهم بإلغاء قرار ترحيلها بعد ان طلبت منها مغادرة البلاد بشكل نهائي ومنع دخولها مجددا، مؤكدا ان قرار الترحيل صدر بسبب خطأ واعتذرت السلطات عنه.

وفي وقت سابق، قررت #السلطات_المصرية ترحيل الراقصة الروسية أيكاترينا أندرينا، وشهرتها "جوهرة" لخطورتها على الأمن.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت قبل يومين القبض على الراقصة التي أشعلت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو لها وهي ترقص بطريقة خليعة ومثيرة.

وظهرت #الراقصة في #فيديو بملهى سياحي بمركب عائم في النيل بالجيزة، وترقص فيه بطريقة خليعة، مرتدية ملابس مثيرة وفاضحة، تكشف أجزاء كبيرة من جسدها، وكانت الراقصة تؤدي حركات مليئة بالإيحاءات الفاضحة.

وتبين أن الراقصة كانت تؤدي رقصتها ببدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة، ولا تحمل تصريحا بالعمل داخل البلاد، حيث حضرت قبل 21 يوما كسائحة، ثم امتهنت الرقص في #مصر.