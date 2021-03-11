تراند اليوم : حلمت اني احمل طفلة رضيعة النابلسي وابن سيرين ! !

الرؤية في المنام من اكثر ما قد يضع الفرد في شك في رؤياه، أمام هذا كان هناك العديد من الأحلام والكثير من الأفراد الباحثين عن تفسير لها، ونحن هنا وعبر موقع “وطن” نأتي لكم بالتفسير الكامل الذي يخص الأحلام ونضعه بين يديكم على الرحب والسعة منا، ونؤكد لكم مضينا قدماً بتقديم التفسير لمزيد من الأحلام في سياق الموضوعات المستقبلية التي سنوافيكم بها عبر هذا الموقع، وكما العادة فيما يخص الأحلام التي ترونها في منامكم، وحتى لا نطيل أكثر في التقديم سنوافيكم الآن بالتحليل والتفسير الكامل الذي يخص حلم حمل طفلة رضيعة

حلمت اني احمل طفلة رضيعة ابن سيرين

حسب إبن سيرين فإن هناك تفسير واحد ووحيد يتعلق بحلم ان هناك من يرون أنهم حاملين لطفلة رضيعة، وكان التفصيل الخاص به كما يلي:

إن رأيت بنت وكانت في هيأتها جميلة المظهر وحسنة فإن هذا لدليل واضح على الخير والبركة.

اما وإن جاءت في الحلم أو المنام قبيحة المظهر فهذا دليل واضح على المشاكل والمتاعب وكذلك الشر أو الحدوث شيء غير محبب ومكروه لصاحب الرؤية أو صاحبته

حلمت اني احمل طفلة رضيع النابلسي

المفسر القديم النابلسي كان قد وضع في كتابه الجامع الكثير من التفسيرات التي تخص الأحلام، نورد لكم بصدد هذا الموضوع تفسير حلم من حلم او حلمت بانها تجمل طفلة رضيعة.

حيث يرى النابلسي أن هذا الحلم دليل على الخير والرزق الكبير، فمن رأى أثناء نومه بنت حسنة المظهر فإن دليل على أن هناك شيء حسن ينتظره، مع العلم أن رؤية الأطفال بشكل عام أثناء النوم لهو دليل كامل ومؤكد على الفرج والرزق والذرية الصالحة

اما من رأي في نومه بنت جميلة وحسنة المظهر فإن هذا يمثل دليل على حدوث شيء حسن وسعيد مستقبلياً.

من رأي في المنام بنت قبيحة الشكل والمظهر وذات ملابس متسخة ومبقعة بالسوء فإن هذا دليل شبه مؤكد على مواجه عدد من المضايقات والمشاكل والمتاعب.

الجدير ذكره أن ما سبق كان يخص رؤية الطفلة الأنثى وليس الذكر، وهناك فرق بينهما.