الاكثر متابعة اليوم - هيفا احتفلت بعيدها مع إليسا – صورة

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي، بعيد ميلادها الذي يصادف يوم ١٠ مارس/آذار، وتلقت رسالة تهنئة من مواطنتها الفنانة إليسا،التي تربطها علاقة صداقة بها.

كتبت إليسا لهيفاء: (:عندما نتحدث عن الجمال الداخلي والخارجي فلا شك أن هيفاء وهبي هي التي ستتبادر إلى الذهن أولاً، أتمنى أن تحظى بأسعد عيد ميلاد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة، أحبك يا فتاة).

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لترد وهبي قائلة: (وأنا أحبك كثيرًا يا صديقتي الرائعة المذهلة صاحبة القلب الذهبي).

كما نشرت هيفاء صورة لهما لم تنشر من قبل وهما يحتضان بعضهما وأمامهما كعكتين واحدة مطبوع عليها صورة إليسا والآخرى صورة هيفاء وهبي.

وتعود الصورة التي كشفت عنها هيفاء وهبي وجمعتها بإليسا من شهر أكتوبر الماضي إذ احتفلاتا الفناناتان بمناسبتين الأولى هي عيد ميلاد إليسا والثانية هي عرض مسلسل “أسود فاتح” لهيفاء وهبي.