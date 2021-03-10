تراند اليوم : كيف اسوي حساب في القياس ؟! .. قياس استعلام النتائج 1440 برقم الهوية

الخليج 365 - السعودية

يصدر موقع مركز قياس التقويم نتائج قياس القدرات لجميع طلاب المملكة العربية السعودية للعام 1440 - 2019 ، حيث نضع لكم اليوم رابط مباشر للاستعلام المباشر عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية ورقم التسجيل الخاص بكل طالب ، وكما نضع لكم خطوات تسجيل حساب جديد في موقع قياس التقويم .

هذا وبامكانكم قرائنا الكرام الاطلاع على كاقة نتائج قياس برقم المدني للعام 2019-1440 لجميع المتقدمين من خلال الرابط التالي، كل ماعليكم هو الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج قياس بكل سهولة ويسر.

يذكر أن إختبار قياس ، لا يوجد فيه أي نجاح أو رسوب ، ولكن يحصل الطالب من خلاله على درجة (أقصاها 100درجة) ، هذه الدرجة لها وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها الطالب للحصول على وظيفة.

ويجب عدم مقارنة درجة الاختبار قياس بنسبة الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى فكل اختبار له أهدافه المحددة، فالمهم هو موقع الطالب بين الطلبة الذين دخلوا اختبار قياس، حيث يتم الاحتساب كالتالي :-

درجة الطالب موقع الطالب

81 فأكثر ................................. أعلى 5% من الطلبة

78 فأكثر ................................ أعلى 10% من الطلبة

73 فأكثر ............................... أعلى 20% من الطلبة

70 فأكثر ............................... أعلى 30% من الطلبة

65 ……….............................. الـمــتـوســـــط

60 فأقل ............................... أقل 30% من الطلبة

كيف اسوي حساب في القياس ؟!

– أولا نقوم بالدخول على صفحة التسجيل المباشر لمركز قياس من خلال الرابط التالي .

– بعد الدخول على صفحة التسجيل في مركز قياس نقوم بالضغط على زر فتح ملف جديد (مشترك جديد) .

– والان سيتم فتح صفحة لتعبئة البيانات الأساسية :

* رقم السجل المدني , وبالنسبة للطلاب من غير الجنسية السعودية عليهم تسجيل رقم الإقامة ) .

* كتابة الاسم رباعي كما هو مسجل في بطاقة الحوال أو بطاقة الإقامة لغير السعودي , (الاسم ثم اسم الاب ثم الجد ثم اسم العائلة ) .

* تاريخ الميلاد , يتم طريقة التسجيل بالهجري أو الميلادي , ثم كتابة ارقام تاريخ الميلاد (اليوم ثم الشهر ثم السنة ) .

* واخيرا بالنسبة للطلبة الغير سعوديين عليهم كتابة رقم الإقامة الخاص برب العائلة .

* والان بعد التأكد من كتابة كافة المعلومات السابقة بشكل صحيح علينا الضغط على زر (ارسال) .

– وهكذا قمنا بفتح ملف وتسجيل مشترك جديد في مركز قياس , بعد ذلك يقوم الطالب بإكمال البيانات الشخصية مثل رقم الجوال والبريد الالكتروني , وكتابة رمز الجهة التعليمي ,وهو الرمز الخاصة بمدرسته والمسجل في الوزارة , وغيرها من البيانات الخاصة به .

اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم , هي مجموعة من لاختبارات الخاصة بالقبول في الكليات والجامعات السعودية حيث يقدمها الطلاب في المرحلة الثانوية قبل قيامه بالالتحاق في الكلية , وهي تقوم على اختبارات القدرات الخاصة بالطلاب في مادة الرياضيات وكذلك اللغة العربية , وهناك الاختبار التحصيلي لقياس قدرات الطلاب في المواد العلمية وهي للطلاب الذكو , وهناك اختبارات القبول لقياس قدرات الطالبات الاناث في المواد التعليمية , وهناك أيضا اللغة الإنجليزية وهناك العديد من الاختبارات الأخرى الخاصة بالطلاب بشكل عام .