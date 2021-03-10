تراند اليوم : تعرف على 5 أسباب لتساقط الشَّعر

وكالات - الخليج 365

يعد تساقط الشَّعر من المشاكل المزعجة الذي تثير فزع ‫المرأة ورعبها، نظرا لأن الشعر يعد رمزا للأنوثة وعنوانا للجمال.

‫وأوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه أن تساقط الشعر قد يرجع لأسباب عدة منها:

1- العوامل الوراثية، وهو ما ‫يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض العلامات، مثل فرق الشعر الذي يزداد ‫عرضا، والشعر الذي يصير خفيفا.

2- سوء التغذية كنقص ‫"فيتامين ب" مثلا، أو اتباع الحميات الغذائية الصارمة غير الصحية (Crash diet).

3- بعض العادات الخاطئة قد تتسبب في تساقط الشعر ‫مثل المعالجات الكيميائية المتكررة، والاستخدام المتكرر لأدوات ‫التصفيف الساخنة.

4- تسريحات ذيل الحصان والضفائر المشدودة.

5- بعض الأدوية.