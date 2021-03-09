تراند اليوم : رسائل السنه الجديده .. رسائل السنة الجديدة 2020

رسائل السنه الجديده من أجمل الرسائل التي يعود الناس إليها كل سنة مستذكرين ما يكتب عن نهايات العام السابق، وبداية العام الجديد، حيث تضم الأعوام تقلباتها، فقد عاصرنا الأمل والألم، واجهنا الصّعاب وبَحثنا عَن الأمنِيات، فهُناك من وجدها ونالها، وشَكر رب العِباد وهُناك ما زال يبحث عنها، وفي كل الاحوال الحياة تستمر والمَساعي والأماني تَبقي لا تَغِيب، لِذَلك نتمني من الله عز وجل أن يَرزقنا أيامََا تُرفرِف بِالتّفاؤل والإصرار، وتَطوِي كُل مَا عِشناه مِن ألم وفَشل، وننظر إلي الآتي لعله يكون الأجمَل ويحمِل لَنا البُشريات، هُنا اخترنا لكُم مُجموعة مميّزة مِن رسائل العام الجديد 2020 نتمني ان تنال اعجابكم.

رسائل السنه الجديده 2020

جمعنا لكم في هذه السّطور أجمَل وأروع رسائل العام الجديد 2020 ومسجات تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية جَمِيلة ورائِعة للأهل والأصدقاء والأحباب.

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعوّدت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

عدّد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر برأس السنة.

سنة وراء سنة وحبّي لك يزيد، وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

يا طيور السلام مُرّي عليهم وبالعام الجديد هنّيهم، وخبّريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

أبعث مع كل طير.. من قلب كلّه خير.. لإنسان مكانه غير.. كل عام وأنت بخير.

قاربت السنة على نهايتها وتبتدي سنة جديدة.. بنرسي خطاوينا على موانيها.. ونتمنى كل الحب تعطينا.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين وأقول كل عام وإنتَ بخير.

اليوم أحبك.. وبكرا أعشقك.. وبعده أموت فيك.. والسنة الجديدة مِن غيرك ما أقدر أعيشها.

بكرا الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة.. يا رب المصاعب تلين وتتحقّق أمانينا.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني.. لكن تردّدت في اللحظة الأخيرة.. خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

سنة جديدة على الأبواب وحبّك بقلبي لسه ما مات.. مَصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

يا طيور السلام مرّي عليهم.. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

بريح العطر والريحان بآيات من القرآن أهنيك يا أحلى إنسان.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

نصيحة مُحب.. شوف نفسك هالسنة وحاسبها.. وشوف غلطاتك وعدّلها.. وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

تبدأ سنة جديدة ولا نريد رسائل قديمة.. نريد كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة.

البقية في حياتك.. ننعي لك السنة القديمة.. أعاننا الله جميعاً.. بالصبر والسلوان.

بقلبي حطيتك.. وبالتهاني خصيتك.. وعلى الناس أغليتك.. وبالسنة الجديدة هنيتك.

مرّت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبّك بقلبي محفوظ وأمين.

كل عام وحبّك الأجمل.. يا مضوي شمعة سنيني.. كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها.. لكن أكيد إنتَ أغلى وأحلى ما فيها.

للغاليين بس.. اللي أحبهم ويحبوني.. كل عام وأنت بخير بالسنة الجديدة.

أنا وقلبي فدى عيونك تعودت على فنونك، وما أبي سنة جديدة من دونك.. أبي أعيش روعة جنونك.

بلا بداية يبدأ العام الجديد منذ البداية وكأنّ النهاية خاتمة الحكاية.

أقدم لك عيديّة اعتبره هدية.. برأس السنة الميلادية.. بوسة لأحلى خدود وردية.

شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدّلها، وابدأ السنة الجديدة بنفس حلوة وبريئة.

مرّت سنة وجت سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبّك بقلبي محفوظ في كل آن وحين.. وكل عام وإنت بخير.. يا رب آمين.

عاهدت ربّي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول سنة سعيدة يا أغلى البشر.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس يا اللي غلاك ماله قياس.. كل عام وأنتَ أسعد الناس.

أبعث مع كل طير من قلب كلّه خير لإنسان مكانه غير كل عام وأنت بخير.

يا حظّك يا بختك مين قدّك.. أنا بقولك كل عام وأنت بخير.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك وعلى الناس أغليتك وبالسنة الجديدة هنيتك.

يا كل الناس والأحباب والخلان والأصحاب.. دعونا نبدأ سنة جديدة ونمسح الدمع من الأهداب.

يا طير طاير بالسما ميّل على حبيبي وقوله.. كل عام وأنتَ بألف خير وهنا وربي يزيد عمرك ويبارك فيك.

أتمنى لك سنة سعيدة.. وعسى عامك سعادة وحب.

سنة راحت وسنة جت وأنتَ مثل ما أنت على فراقي ما قدرت.

كل عام وحبّك الأجمل يا مضوي شمعة سنيني.. كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

ما أسرع الليالي والأيام.. الوقت يجري والليالي سريعة.. باقي قليل وتنطوي صفحة العام.. جعل السعادة والسعد في تبيعه.

راحت سنة بكلّ ما فيها بأحزانها وأمانيها وجت سنة جديدة.. أتمنى فيها ربي يحقق أمانينا.

عاهدتُ ربي كل ما تمر سنة أحبك.. أزيد وأشتاقلك أكثر.. وأتمنالك أجمل سنة.

مرّت سنين من عمري أجملها يوم شفتك بعيني وبكرا بتمر سنة جديدة أتمنى تروي ظمئي بعز صيفي.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

كل سنة تمر لا جديد، وهالسنة ما أدري ويش يصير، لكن الأهم إنك عني مو بعيد وحبّك يسري في قلبي مِن وريد لوريد.

لو جرحنا وأنجرحنا.. خلنا ننسى أو نتناسى.. المهم نبدأ سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني، لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك.

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وأنت بخير.

تمر الأيّام والشهور لنبدأ سنة جديدة، ونطوي سنة مرّت بكل ما فيها وبكل ذكرياتها.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام أنت سعيد وعمر مديد وبوسة إلك يا أغلى حبيب.

لا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد.. وكل عام وأنت بخير.

عدد ورقات الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بالعام الجديد.

تبدأ سنة جديدة وما نبي رسائل قديمة.. نبي كل شيء جديد.. نتفاءل فيه بسنة سعيدة.

أنا وقلبي فدى عيونك.. أنا تعودت على فنونك.. وما أبي سنة جديدة بدونك.. أبي أعيش روعة جنونك.

كل عام وحبّك الأجمل.. يا مضوي شمعة سنيني.. كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.. لستُ أول المهنئين لكنني أرقّهم كلمة.. وأصدقهم مشاعر.. وألطفهم عبارة.. أنتقي أحرفي بكل إتقان.. ليس لأني مُبدع الكلمة.. بل لأنّني سأوجّهها لمن يستحقها كل عام وأنتَ بخير.

أتحدى العالم وأنا معاك وأقول للبشر بأعلى صوت، أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضو معاك.

أتحدّى العالم وأنا معاك.. وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك.. ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي.. أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

لا تحزن على الأمس فهو لن يَعود.. ولا تأسف على اليوم فهو راحل.. واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد.. وكل عام وأنتَ بخير.. مرّت سنين وسنة جديدة بتمر وإحنا الله يعين.. يدمينا فراقكم المُر.

يا أغلى البشر والأحباب.. سنة جديدة عالأبواب.. ودمعي والله على حد الأهداب، قرّرت أنسى العتاب.. بلا ذنب وبلا أسباب.. وأهديك أحلى المسجات.. وأتمنى مِنك أسمع الجواب.

بلا نهاية ينتهي الوقت السابق؛ حيث يمكن أن يكون وقت بداية أو وقت نهاية حسب الرواية التي قد تبدأ من كلّ الزوايا لتنتهي قبل أن تبدأ البداية.

في كل عام ننتهي من سنة ونحن تختلف مشاعرنا وأحاسيسنا.. فقد مرّت السنة بالعديد من الذّكريات المؤلمة والجميلة، والتي كان لها الأثر الكبير في نفوسنا، ولا يَسَعُنا عند نهاية كلّ عام سوى أن نتمنّى لأنفسنا ولمن نحب.. سنةً مليئة بالأفراح.