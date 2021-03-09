تراند اليوم : رسائل تهنئة بالعام الجديد

رسائل تهنئه بالعام الجديد 2020، العام الجديد الذي يحمِل الكثير من الأمل والتفاؤل والجمال يقترب، والكثير ينتظرونه ليرسلوا رسائل تهنئة بالعام الجديد 2020، ففِي كُل عامِِ جديد يكُون للناس بُعد نَظر لأنْ يكُون هذا العام أفضل من العام الذي سَبقه، فهُم يأملون أن يحمل المُستقبل الزاهر الملئ بالنجاح والرزق، لذلك نطرحُ لكم أجمل وأحلى رسائل تهنئة بالعام الجديد 2020 هذا العام الذي ينتظره العالم لكى يبنوا به ما تحطّم من آمالهم من جديد، فالأمل دائمََا مُتجدد وباقى وكل شىءِِ بيد الله تعالى.

رسائل تهنئه بالعام الجديد 2020

الرسائل للتهاني بالعام الجديد 2020 كَثيرة وفِيها المظاهر الجميلة المُعبرة عن معالم الحب والأمل والمُستقبل الجميل، فمَن مِنّا لا يحب أنّ يكُون عام جديد فيه أمل وتفاؤل.

مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا .. أهنيك بالعام الجديد

احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل عام وانت بخير))

راحت سنة بكل ما فيها .. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها

لاحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: سنه سعيده: يا اغلى البشر

يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم

أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك .. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العام الجديد وايامه

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير

مرت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبك بقلبي محفوظ وأمين وكل عام وإنت بخير .

تهنئة بالعام الجديد للحبيب 2020

العام الجديد الذي يحمِل معه الأمل والحب والعِشق، فالأحبة ينتظرونه بشغف كبير لتجديد الحب فيما بينهم.

سنة ورى سنة

وحبي لك يزيد

وما أدري هالسنة

بشوفك

ولا مكتوب أحبك من بعيد

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اليوم : أحبك

وبكرة : أعشقك

وبعده : أموت فيك

والسنة الجديدة : من غيرك ما أقدر أعيشها

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فكرت أهديك في السنة الجديدة

عيوني

لكن ترددت في اللحظة الأخيرة

خفت أشتاقلك

وما أقدر أشوفك

——————————-

عاهدت ربي

كل ما تمر سنة

أحبك أزيد

وأشتاقلك أكثر

وأتمنالك أجمل سنة

——————————-

نصيحة محب

شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدلها

وإبدى سنة جديدة

بنفس حلوة وبريئة

تهنئه بالعام الجديد 2020 تويتر

التهاني على مَواقع التواصل الإجتماعي دومََا يتبادلها الأصدقاء فيما بينهم، فإليكُم هنا أجملها:

أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل

يا مضـــوي شمعــة ســنيــني

كـــل عــام وأنــت الأول

فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني

لست أول المهنئين

لكنني أرقهم كلمه..

وأصدقهم مشاعر..

وألطفهم عباره..

أنتقي أحرفي بكل إتقان..

ليس لأني مبدع الكلمه!!

بل لأنني سأوجهها لمن يستحقها

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مرت سنة

وجت سنة

وراحت سنين

وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفــوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

يارب آمين!!

ياحظك

يابختك

مين قدك

انا بقولك

“كل عام وإنت بخير”

خاااص للغااالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده..

أتمنى لك سنه سعيده

وعسى عامك سعاده

وحب

لاتحزن على الامس فهو لن يعود

ولاتأسف على اليوم فهو راحل

واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2019

وكل عام وانت بخير

مرت سنين

وسنة جديدة بتمر

وإحنا الله يعين

يدمينا فراقكم المر

سنة ورى سنة

وحبي لك يزيد

وما أدري هالسنة

بشوفك

ولا مكتوب أحبك من بعيد

اليوم : أحبك

وبكرة : أعشقك

وبعده : أموت فيك

والسنة الجديدة : من غيرك ما أقدر أعيشها

فكرت أهديك في السنة الجديدة

عيوني

لكن ترددت في اللحظة الأخيرة

خفت أشتاقلك

وما أقدر أشوفك

عاهدت ربي

كل ما تمر سنة

أحبك أزيد

وأشتاقلك أكثر

وأتمنالك أجمل سنة

نصيحة محب

شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدلها

وإبدى سنة جديدة .