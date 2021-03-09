تراند اليوم : فيديو اللانسر كامل .. الفيديو الغير اخلاقي في الاردن HD فيديو لانسر الاردن تويتر

تدور عمليات بحث مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الاردن حول فيديو اللانسر كامل الفيديو الغير اخلاقي في الاردن الذي أثار حفيظة الشارع الاردني ودفع بالسلطات الامنية للشروع بالتحقيق بالحادثة وحظر النشر فيها واعتقال مشتبهين فيها ، حيث تداول ناشطون فيديو لانسر الاردن على تويتروعلى اثر ذلك اعتقلتهم الجهات الأمنية ونشرت عقوبة المروجين للأمر.

وضجت موقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو غير اخلاقي في عمان حيث فيديو الاردن بضجة كبيرة وسخط غير مسبوق على فيسبوك وتويتر تحت مسمى فيديو لانسر الاردن ودفع بالأمن الأردني للبدء بالتحقيق بالحادثة والبحث عن الجناة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى وعلى إثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .