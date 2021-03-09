تراند اليوم : احتفالات راس السنة في دبي

تَحتفل دبي بالعام الجديد 2020 من خِلال المُوسيقى والألعاب النّارية والاحتفالات والفعاليات لجَميع الاشخاص المتواجدون بها، بينَما تستعد هذه المدينة لتَسجِيل رقم قِيَاسي تَاريخي ليلة راس السنة، لإطلاق أضخم عروض للألعاب النارية في العالم العربي والاسلامي، وفِي فهرسة التالية سنُطلعكم على احتفالات راس السنة في دبي 2020 ، وتَحتفِل أيضََا بهذه المُناسبة العديد من الدول، ومِنها الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، ماليزيا، الهند، اليابان، لبنان، فلسطين، تركيا والصين، وفي الكثير من دول العالم، بينما حدث ليلة راس السنة يتمّ احيائه بِاجتماع الناس في احتفالات ذات أشكال مُختلفة سواء بالرقص أو مشاهدة الألعاب النارية، وهِي حَدث مشترك في أغلب بُلدان العالم.

احتفالات راس السنة في دبي 2020

تحتفِل الكثيِر مِنَ الشعّوب بيوم راس السنة، لكن دَولة الامارات العربية المُتحدة لها رونق آخر في الاحتفال، حيثُ تَقوم بِالعَديد مِن الفعاليات والمَراسِم فى الحفل، بينما يتوافد الكثير من الناس إلي مكان الاحتِفَال للرّقص والّلهو، وهُناك الكثير من الشخصيات المشهورة مثل الفنانين والمُمثّلين العرب والأجانب للاحتفال والتمتع بالمسيقى والالعاب النارية التي تغيم في سماء الاحتفال.

صور احتفالات راس السنة في دبي 2020

اليكم نقدم باقة كبيرة من صور الاحتفال براس السنة في دبي لعام 2020