تراند اليوم : فوائد تناول العسل

ننقل لكم متابعينا عبر موقع الخليج 365 , فوائد تناول العسل والذي يعد كدواء وطعام ,و يحتوي على مئات الفوائد , حيث حرصنا نحن على ذكر الأهم منها اليكم , تابعوا في الأسفل .

أفضل وقت لتناول عسل النحل على الصباح لأن جسمك يكون بحاجة إلى غذاء مفيد يحتوي على الفيتامينات والمعادن، كما يحتاج إلى دفعة من الطاقة، ومن فوائد عسل النحل على الريق للرجيم الآتي:



يقلل من السمنة المفرطة



يحمي الجسم من تراكم السكر



يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم



يساعد تناول عسل النحل على الريق على إنقاص الوزن



يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل من السكر العادي، لذا فيمكنك أثناء اتباع الرجيم ، استبدال السكر بالعسل



* فوائد العسل على الريق للبشرة



يرطب البشرة وينعمها



يعالج حب الشباب



يكسب الجلد المرونة ويحسن من شكل الجلد ويظهره أكثر شباباً



يحتوي العسل على مضادات للأكسدة، مما يكسب البشرة النضارة والحيوية اللازمة لها



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* فوائد عسل النحل على الريق للجسم



ينظم نشاط الجسم، ويحسن من وظائفه



يحسن من وظائف الجهاز الهضمي



مطهر للأمعاء والمعدة



يخفف من الأحماض المترسبة في المعدة



يقوي من جهاز المناعة، وهذا يعزز من مقاومة البكتيريا والفيروسات، فالعسل غني بالمعادن والفيتامينات التي تحارب وجود البكتيريا، والعسل غني بمضادات الأكسدة



تناول العسل على الريق يحمي من الإصابة بالحساسية الموجودة في الجو في فصل الربيع



من فوائد عسل النحل على الريق أنه يمنع الإرهاق والإجهاد الذي نشعر به خلال اليوم ، ويمد الجسم بالطاقة



يساعد تناول ملعقة من العسل على الريق على تنظيم عمل الجهاز التنفسي مثل التهابات الحلق، ويخفف من نوبات السعال الشديد



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يخلص الجسم من السموم، ويحمي من عدة أمراض، فوجود حمض الستريك في العسل يعمل على تحفيز الكبد على طرد السموم من الجسم، وهذه إحدى فوائد عسل النحل على الريق المذهلة



يقلل من مشاكل القلب والأوعية الدموية



يقضي على الاكتئاب والتوتر ، فهو يدفع الإنسان للشعور بالاسترخاء، كما أنه يحسن المزاج



شفاء سريع للجروح



شفاء سريع للحروق، فيستعمل كمعقم لمكان الحرق ومرطب خارجي على سطح الجلد



يحمي العين من الحساسية والرمد الحبيبي، والتهابات العين



يعالج الأنيميا وأمراض عسر الهضم



* فوائد عسل النحل على الريق للمرأة



تناول ملعقة من عسل النحل على الريق يفيد المرأة كثيراً ، للأسباب التالية:



يحمي عسل النحل من الإصابة بأمراض الرحم



يساعد المبيضان على القيام بوظائفهما



تناول ملعقة من عسل النحل على الريق أثناء الدورة الشهرية، يسكن الآلام



العسل مفيد للمرأة بجميع أنواعه، فإلى جانب فوائد عسل النحل فإن تناول ملعقة من العسل الأسود يحسن وظائف الجهاز التناسلي، ويحافظ على مرونة أنسجة المهبل ورطوبة المهبل .