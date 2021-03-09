تراند اليوم : علمي طفلك الصغير كيفية الاستمتاع برمضان

مشرق نيوز -

يحاول المسلمون فى شهر رمضان أن ينموا من روحانياتهم فى هذا الشهر وأن يتقربوا من الله سبحانه وتعالى بصورة أكبر. ويمضى معظم المسلمين وقتهم بهذا الشهر فى الصيام والصلاة وقراءة القرآن بالإضافة لمهام وأعمال اليوم العادية. ويجب على الأم أن تدرك أن أطفالها الصغار الذين لم يبدأوا فى الصوم بسبب صغر سنهم أو حتى بدأوا فى الصوم ولكن الأمر صعب عليهم فى البداية يجب أن يروا مدى جمال وكيفية الاستمتاع بهذا الشهر.

لذا فأن اي ام ستبحث عن طرق لتجعل بها شهر رمضان الكريم ممتعا بالنسبة لطفلها الصغير، وهذا يعنى أيضا أنها ستبحث عن العديد من الطرق التى يمكنها من خلالها أن تنفذ هذا الأمر.

وإليك بعض الطرق التى يمكنك من خلالها تعليم طفلك أهمية شهر رمضان وتعليمه أيضا كيف يتحمس لقدومه وكيف يستمتع به:

شجعى طفلك على الجلوس مع بقية العائلة على مائدة الطعام وقت تناول وجبة الإفطار حتى لو لم يكن صائما مع الحرص على أن يتضمن الطعام أصنافه المفضلة وبهذه الطريقة سيتمكن الطفل من مشاهدة كيف يفطر كل من حوله وكيف يتجمعون فى نفس التوقيت. ويمكن للطفل أيضا أن يذهب مع والده مثلا لأداء صلاة المغرب فى المسجد.

يجب أن تحرصى أيضا أن يذهب طفلك مع والده لصلاة التراويح حتى يتعود على تأديتها منذ الصغر أو حتى يتعرف عليها منذ الصغر. وإذا كان الطفل لم يتعلم بعد كيفية أداء الصلاة فهو على الأقل سيتعلم ويشاهد كيف يتوحد الناس ومدى قدسية هذا الشهر الكريم.

قومى بتحضير علب إفطار لتوزيعها على الفقراء فى رمضان ويمكنك أن تطلبى مساعدة طفلك فى هذا الأمر وهو بذلك سيتعلم قيمة الإحسان إلى الفقراء وهى قيمة مهمة جدا فى رمضان ومهمة فى الإسلام بصفة عامة.يمكنك أيضا أن تعطى طفلك برطمانا فارغا ليقوم بتزيينه بالألوان والملصقات المتنوعة ليستخدم هذا البرطمان بعد ذلك فى تجميع المساعدات النقدية للفقراء والمحتاجين.

جهزى لطفلك نتيجة رمضانية تصنعينها أنت بنفسك بمساعدته مع إضافة مجموعة من الأوراق البيضاء الصغيرة المقصوصة على شكل مربعات لتكتبوا على تلك الأوراق ماذا يمكن للطفل أن يفعله كل يوم فى رمضان. ويمكنك أن تقومى بتلوين قطع الأوراق المربعة بعدد أيام رمضان الثلاثين على أن تقومى بتعليقها بعد ذلك فى غرفة الطفل. ويمكن أن تتضمن الأشياء التى سيفعلها الطفل إلقاء السلام والتحية على كل من يقابله أو مساعدة جدته أو الاعتذار لشخص كان قد أذاه.

احرصى على أن تقومى بتصحيح تصرفات طفلك إذا كانت خاطئة أو إذا تفوه بأى ألفاظ ليست مناسبة مع تذكيره دائما أن رمضان هو الشهر الذى يجب أن ننمى فيه عاداتنا الطيبة. ويمكنك مثلا أن تعطى طفلك مكافأة بعد كل عشرة أيام من رمضان إذا كان سلوكه طيبا ويمكن أن تكون تلك المكافأة طعامه المفضل أو لعبة كان يتمناها.اعطى طفلك مصروفا يوميا واطلبى منه أن يعطى ثلث هذا المصروف فى نهاية كل أسبوع لجمعية خيرية.إذا كان طفلك يحب الرسم أو كتابة الشعر، فيمكنك أن تطلبى منه أن يرسم صورة أو يكتب شعرا حول رمضان أو أى قيمة إسلامية أخرى.

اعطى طفلك بعض المسئوليات المهمة خلال شهر رمضان مثل إيقاظ أشقائه لتناول وجبة السحور مع السماح له هو وأشقاؤه على سبيل المثال بالتخطيط لتقديم هدايا لأقاربكم فى عيد الفطر. ويجب أن تستشيرى طفلك فى المسئولية التى ستعطينها له.

اطلبى من طفلك فى بداية هذا الشهر الكريم أن يقوم بإجراء بحث عن الأشياء التى تكون سببا فى إفطار الإنسان مع الوضع فى الاعتبار أن مثل هذا الأمر سيجعل الطفل على دراية بتلك المعلومات جيدا.

قومى بدعوة أصدقاء طفلك لوجبة الإفطار مع استشارته فى الأصناف التى ستقدمينها وتركه يساعدك فى عملية تجهيز وتحضير الطعام، واحرصى على أن تكون بعض الوصفات التى ستقومين بتحضيرها لا تحتاج لاستخدام البوتاجاز أو السكينة حتى يكون من السهل على الطفل المساعدة فيها.