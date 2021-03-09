تراند اليوم : سبعينية أردنية لم تعلم بدخول رمضان حتى يومه الـ7

عمان - الاردن - مشرق نيوز -

أم محمود الحاجة السبعينية والتي تسكن لوحدها وفي غرفتها التي تقضي فيها معظم أيامها ليلاً ونهاراً لم تعلم بدخول شهر رمضان حتى زارها إحد جيرنها.

وبحسب صحيفة "السوسنة" الأردنية فإن أبناء الحاجة أم محمود بعضهم مسافر والبعض الآخر يسكن بعيداً عنها بسبب العمل ولا يقوم أبنائها بزيارتها إلا في فترات متباعده .

وأكد جيران الحاجة أم محمود بأنها تقضي يومها في غرفتها، ولا تغادرها إلا نادراً، إذ تخرج لإحضار المؤونة، ولكنها تأتي بما يسد حاجتها لمدة أشهر، وهو ما يجعلها لا تعلم بما يدور حولها.

وفي اليوم السابع من رمضان قام أحد الجيران بزيارة الحاجة قبيل المغرب ليقدم لها بعض الطعام لتتناوله على الإفطار، ولكن أم محمود تعجبت واستفسرت عن سبب هذا الطعام فأجابها جارها "بأننا في شهر رمضان ويريد الأجر وهذا لكي تفطري عليه " فما كان من الحاجة إلا أن صاحت مستغربة، ومؤكدة بأنها لا تعلم بدخولنا في الشهر الفضيل.

واجهشت الحاجة ام محمود بالبكاء، حزينة على الأيام التي لم تصمها من رمضان، فاجتمعت عندها بعض نساء الحي ليقُمن بمواساتها وطمأنتها ولكنها استمرت حزينة متحسرة على تلك الأيام !!.