تراند اليوم : سيدة بريطانية تعثر على عائلتها بعد 34 عاما من فقدان الذاكرة بفضل فيسبوك

وكالات - مشرق نيوز -

بعد 34 عاما من فقدان الذاكرة، ساهم موقع فيسبوك في لم شمل عائلة سيدة بريطانية تبلغ من العمر 61 عاما وأبنائها. تعثر على عائلتها بعد 34 عاما من فقدان الذاكرة بفضل فيسبوك.

تعود القصة المنشورة في صحيفة "ديلي ميل" إلى عام 1975 حينما قررت سوزان أردون وزوجها "سيد" وأطفالهما الأربعة الهجرة من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا ، وبعد مرور أربع سنوات تعرضت سوزان إلى حادث سيارة خطير ظن الجميع أنه أودى بحياتها فعاد الزوج وأطفاله الأربعة إلى بريطانيا مرة أخرى بعد فشله في العثور عليها ".

المفاجأة أن سوزان لم تتوف خلال الحادث الذي تعرضت له لكنها أصيبت بفقدان الذاكرة وظلت طوال 34 عاما لا تعلم من هي وأطلقت على نفسها اسم" كايتي “.

عاشت سوزان تجربة مريرة بالانتقال من مكان إلى آخر و العيش مع عائلات مختلفة في جنوب أفريقيا كما أصيبت بمرض سرطان الثدي وواجهت المرض بمفردها، فعملت كخادمة كي تستطيع توفير الضروريات اللازمة للعيش و بدأت مواجهة فقدانها للذاكرة شيئا فشيئا إلى ان فاجأت عائلتها بالاتصال بهم عن طريق موقع فيسبوك "وكان أشقاء سوزان حاولوا العثور عليها وكرروا التجربة مرارا وتكرارا وذلك بالاتصال بالصليب الأحمر وجيش الخلاص في جنوب افريقيا لكن باءت محاولاتهم بالفشل.

وساعدت العائلة التي تعيش معها سوزان في جوهانسبرج بجنوب افريقيا في التوصل إلى عائلتها في بريطانيا وذلك بعد ان بدأت سوزان في التعافي تدريجيا من فقدان الذاكرة، وبدأت العائلة التي تهتم بالمشردين بمساعدة سوزان من خلال فيسبوك في التعرف والتواصل مع أشقائها , ظن الأخوة أن الأمر خدعة في البداية لكنهم تأكدوا بعد ذلك من خلال الصور التي مازلت سوزان تحتفظ بها وقالوا ان ما حدث يشبه المعجزة ويحاول أخوة سوزان الآن الحصول على جواز سفر بريطاني لها حتى تتمكن من العودة مرة أخرى إلى بريطانيا

جدير بالذكر ان والد سوزان ووالدتها قرارا عدم بيع منزلهما وبقيا فيه طوال فترة غيابها على أمل انها ربما تعود فتجد عنوان بيتها كما هو , لكن القدر لم يمهل الاب والام فرصة رؤيتها حيث توفيا عام 2009.