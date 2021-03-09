تراند اليوم : حصول فتاة سعودية على الجنسية الإسرائيلية

القدس المحتلة - وكالات - مشرق نيوز -

فجرت إذاعة إسرائيل مفاجأة من العيار الثقيل لا تقل أهمية عن هروب “فتاة الخبر” واعتناقها المسيحية حيث أكدت أن الدولة اليهودية أعطت الجنسية الإسرائيلية لفتاة سعودية اسمها آلاء عيسى خلف من مدينة جدة.ونقلا عن موقع صحيفة النبأ الأردني أن الاء حاصلة على شهادة الصيدلة من جامعة البتراء في الاردن عام 2005 وهناك تعرفت على زوجها يوسف سمارة، وانتقلا الى مدينة الطيرة بالاراضي المحتلة ومنذ ذلك الحين تعيش هناك مع زوجها وابنتهما “لمار”.

ووفق صحيفة الوئام الاليكترونية السعودية :"حول حصولها على الهوية الاسرائيلية قالت مصادر اعلامية انها أوكلت محاميا يهوديا متطوعا من وزارة الداخلية الاسرائيلية، وتم اصدار هوية لها بعد ستة شهور، وهي كمواطنة ممنوع عليها الانتخاب او الترشح لأي منصب سياسي.وتقول الاء إنها تشعر بشوق كبير الى أهلها ، كما تشعر بالحنين الى غرفتها والى الحارة التي كبرت فيها".

وتضيف على لسانها: أكثر ما اشتاق اليه هو بيتنا وأهلي وغرفتي واشتاق للحارة ، اشتاق الى الأجواء هناك، واشتاق الى أخوالي الذين يسكن جميعهم في جدة. انا أرى أهلي في الأردن لكنني لا أرى أخوالي منذ ان خرجت من المملكة ، اشتاق إليهم كثيرا وأحيانا أتحدث اليهم بالهاتف ولكن اشتاق الى رؤيتهم.

من جهة أخرى ، قال الخبير نظير مجلي من عرب الداخل “48″ إن منح إسرائيل الجواز الاسرائيلي لفتاة سعودية فيه دلالات سياسية كبيرة ويكشف نواياها الخبيثة خاصة، وإن قانون الكيان الصهيوني متشدد في منح الجنسية للعرب، مشيرا إلى أن القيادات العربية في الكنيست الاسرائيلي يتداولون خطورة هذا الموقف.