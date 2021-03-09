تراند اليوم : السلطات الصينية تطالب سائق شاحنة بدفع مخالفة سير قيمتها 25 مليون دولار !

وكالات - مشرق نيوز -

في ما تعد الغرامة الأكبر من نوعها على مستوى العالم، تطالب السلطات الصينية سائق شاحنة بغرامة 25 مليون دولار مخالفة سير، بعدما تسبب في تحطم الكوبري، عندما مر عليه بشاحنته وعليها حمولة تزيد على قدرة الكوبري.

وأكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، نقلاً عن السلطات في العاصمة الصينية بكين، أن الغرامة الضخمة هي تكاليف إصلاح الكوبري الخرساني المحطم.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة تشاينا كار تايمز، أن السائق مستر زانج "34 عاماً"، كان يقود شاحنة محملة بكمية من الرمل، يوم 19 يوليو 2011، عندما عبر بها كوبري خرساني في أحد ضواحي بكين، لكن الحمولة الثقيلة "110 أطنان" كانت أكبر من قدرات الكوبري، ما أسفر عن سقوط جزء منه، وعليه الشاحنة التي لم تصب بسوء.

وإنه بعد تحقيقات استمرت عاماً، توصلت السلطات إلى أن قائد الشاحنة يتحمل المسؤولية بمفرده، رغم أن دفاعه قال في المحكمة إن السائق كان ينفذ تعليمات شركة الشحن.

وطالبته السلطات بدفع تكاليف إصلاح الكوبري التي بلغت 25 مليون دولار, وأضافت الصحيفة أنه من غير المعروف كيف سيتمكن السائق من دفع هذه الغرامة الضخمة.