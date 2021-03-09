تراند اليوم : بالصورة : سائق بريطاني تاكسي يحول سيارته لغرفة بالإيجار !

لندن - مشرق نيوز -

قرر سائق تاكسي يعمل بالعاصمة البريطانية لندن، التفكير في طريقة لتوفير سكن غير عادي للزوار الباحثين عن مكان للنوم خلال فترة الألعاب الأولمبية التي تستضيف حالياً الألعاب الأولمبية 2012.

وقد قرر كان يفيد ويكيس استغلال سيارة الأجرة التي يمتلكها، من خلال تركها ليلاً أمام منزله مجاناً، مقابل تأجيرها بـ 75 دولاراً لليلة الواحدة.



ويأمل ويكيس في أن تعوض الأرباح الإنخفاض المتوقع لدخل سائقي سيارات الأجرة خلال الأولمبياد، حيث لا يسمح باستخدام الطرقات المخصصة للحدث العالمي الكبير، مما يزيد الشكوك بأن السياح سيتجنبون استخدام سيارات الأجرة لتفادي الطرقات المزدحمة والتأخير.

ويرفض ويكيس التفاوض بخصوص مكان ترك السيارة، وفي حالة الرغبة في استخدام الحمام لقضاء الحاجة، فيجب طرق باب منزله، الغريب ان الفكرة لاقت ترحاباً حيث استجأر اثنان المكان بالفعل كما أن هناك 4 حجزوا مكاناً خلال الأيام المقبلة.