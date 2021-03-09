تراند اليوم : زينة مبهجة لمائدة تناسب أجواء رمضان

تعرفين كيف تتدبرين أمورك فيما يختص بالطعام وأصنافه المتعددة في رمضان ، لكن ديكور المائدة وجمالها يحيرانك؟

إذا كنتِ تبحثين عن زينة مبهجة لمائدتك ، تناسب الأجواء الرمضانية وجمالها ، فإليكِ بعض الاقتراحات والنصائح ، التي ستفيدك في ليالي رمضان ، خاصةً حين تكون مائدتك عامرة بالمدعوين :

ستكون الصحون أول ما يراه الجالسون حول مائدتك ، لذلك ننصحك باختيار صحون ملونة ، بنقوش وزخارف جميلة تناسب الألوان الموجودة بحجرة الطعام .

يعد تقديم الشاي بعد الطعام بساعة طقسًا عربيًا لا غنى عنه ، يمكنك استغلاه لإضافة زينة بسيطة إلى المائدة ، عن طريق استخدام فناجين شاي مزخرفة . قدمي الشاي مع صحن دائري ضعي فيه بعض الشوكولاته ، التمر ، أو الحلويات البسيطة .

لا يخلو بيت من مسبحة أو أكثر ، يستعملها أهله في التسبيح والذكر ، وبعضها يُعلّق كزينة . يمكنك استخدام المسبحة بشكل مبتكر ، عن طريق وضع واحدة أنيقة بلون مميز على كل طبق ، كهدية بسيطة للمدعوين .

انثري الشموع المضيئة الملونة على المائدة ، فهي تمنح جوًا هادئًا ، وتبرز جمال المائدة . يمكنك اختيار شموع برسومات رمضانية ، كرسوم الهلال والفانوس ومآذن الجوامع .

لا تنسي الاستعانة بفانوس رمضان ؛ لإضفاء الجو الرمضاني على المنزل . يمكنك وضع فانوس مزخرف على المائدة ، أو تعليق واحد على مدخل البيت . احرصي على اختيار الفانوس بألوان مناسبة لديكور منزلك ، أما إن كان من الحديد ، فسيمكنك حينها استعمال شمعة لإضاءته.