تراند اليوم : 279 شخصاً يعلنون إسلامهم فى الكويت فى الأسبوع الأول من رمضان

الكويت - وكالات - مشرق نيوز -

أعلنت لجنة التعريف بالإسلام الكويتية، أن عدد المهتدين الجدد الذين دخلوا الإسلام فى البلاد فى الأسبوع الأول من رمضان بلغ 279 مهتدياً ومهتدية من مختلف الجنسيات من خلال حملتها الدعوية (الدعوة مسئولية.. بلغها معنا).

وقال نائب المدير العام للجنة عبد العزيز الدعيج، فى تصريح له اليوم الاثنين، إن الحملة الدعوية تهدف إلى توعية المسلمين عامة بأهمية وفضل الدعوة وحثهم على تعريف الآخرين بالاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وتوضيح المبادئ السمحة لهذا الدين الحنيف من خلال الوسائل الإعلانية المختلفة.

وأكد أهمية ترجمة القرآن الكريم ومعانيه فى هداية الكثيرين للإسلام، خاصة فى هذا الشهر الكريم، منوهاً إلى أن اللجنة ترعى المهتدين الجدد وتسعى إلى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتوعية الجاليات المسلمة وتضم أكثر من 85 داعية يتحدثون مختلف لغات العالم وأكثر من 15 فرعاً فى مختلف مناطق الكويت تقوم على توزيع أكثر من مليونى وسيلة دعوية سنويا.