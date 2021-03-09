تراند اليوم : أمريكي التهم التمساح يده فاعتقلته الشرطة!

وكالات - مشرق نيوز -

كان الأميركي والاس ويذيرهولت البالغ من العمر 63 عاماً يقوم بنزهة بصحبة عائلة بمنطقة إيفرغليدز في ولاية فلولريدا الأميركية، عند ما شاهد تمساحاً، فقدم له سمكة محاولا إطعامه، لكن التمساح البالغ طوله 9 أقدام هاجمه والتهم يده.

لكن قصة ويذيرهولت لم تنته عند هذا الحد، إذ أن الشرطة في ولاية فلوريدا اعتقلته بتهمة أنه أطعم الحيوان بشكل غير شرعي، موضحة أن القانون يحظر إطعام التماسيح ويفرض غرامات وعقوبة السجن على المخالفين.

وقالت وسائل إعلام في الولاية أن الشرطة اعتقلت ويذيرهولت واتهمته بجنحة إطعام تمساح بشكل غير شرعي وحددت كفالته بألف دولار، بعد أن فتحت السلطات المحلية تحقيقاً أشار إلى أن الرجل حاول تقديم سمكة للتمساح، ما تسبب بالهجوم عليه.