تراند اليوم : الحويني :ظهور المذيعات المنتقبات على الشاشة "حرام شرعًا"

القاهرة - وكالات - مشرق نيوز -

قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى، إن ظهور المذيعات المنتقبات على الشاشة يفتح باب الفساد والفتنة، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن ظهورهن حرام شرعًا " فتوى تجيز تقديم وجبة طعام غير مطبوخة.

وأضاف الحوينى، فى فيديو عرضه برنامج "الحقيقة" للإعلامى وائل الإبراشى مساء الأحد، أن ظهور المذيعات على قناة "ماريا" يعد من المفاسد، بحسب تعبيره، واصفًا ظهور النساء في الفضائيات بأنه يشبه ما فعله قاسم أمين فى حياته ودفاعه عن المرأة وتحررها من خلال بواطن الفساد، على حد وصفه "الجماعة الاسلامية بقنا تطالب بالإفراج عن أحد اعضائها المسجون بسجن العقرب .

وأوضح الحوينى، أن إحدى المذيعات المنتقبات أساءت لتعاليم الإسلام الثابتة فى ظهورها بإحدى الحلقات على شاشة ماريا، موضحًا أن ما قالته مخالف للشرع، وأنه "كلام فارغ" و"حواديت مصطبة الجبهة السلفية تحرم الصلاة على عمر سليمان ".

وردت آلاء أحمد، المدير التنفيذى لقناة ماريا، على فتوى الشيخ الحوينى وفتاوى الشيوخ الذيم حرموا ظهورهن، قائلة إن آراءهم مجرد اجتهادات، وليس فرضًا أن يأخذوا بها، لافتة إلى أن ظهورهن يخدم الإسلام وتعاليمه، لأنهن يتحدثن عن أمور المرأة الدينية وتوعيتها ثقافيًا واجتماعيًا وترسيخ مبادئ الإسلام لديها، وأن من حق المنتقبة أن تكون لها قناة تتحدث عن أمورها وتدافع عن حقوقها الشرعية، وفقا لموقع " بوابة الأهرام ".