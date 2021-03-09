تراند اليوم : مفتى السعودية: بخاخ الربو وحقن الأنسولين وحبوب القلب لا تفطر

الرياض - وكالات -

الرياض- أكد مفتى عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن بخاخ الربو والتنفس بالأكسجين وحقن الأنسولين لمرضى السكر والحبوب التى توضع تحت اللسان لمرضى القلب، كل هذه الأمور لا تؤدى إلى الإفطار، لأنها ليست أكلا أو شربا ولا تدخل شيئا إلى الجوف، لكنه أشار إلى أن الإبر المغذية أو القىء المتعمد أو التبرع بالدم لضرورة أو خروج دم الحيض من النساء كل هذا يفطر الصائم.

وشدد المفتى العام فى تصريحات له، على ضرورة التزام الصائم بآداب الصيام والضوابط الشرعية، فليس الصيام فقط عن الطعام والشراب وجماع الزوجة، ولكن الصيام عن كل المحرمات التى نهى الله عنها.

وقال الصائم لا يكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يظلم الناس ولا يغتصب الحقوق ولا ينتهك الأعراض ولا يسفك الدماء المعصومة ولا يستحل الأموال التى ليست له ولا يخوض مع الخائضين ولا يذكر الناس بما يكرهون ولا يكون مع السفهاء فى سفههم ولا مع الضالين فى ضلالاتهم.

وحذر من أن بعض الناس لديهم مفهوم قاصر عن صيام رمضان وهو الامتناع عن المأكل والمشرب والجماع، ولكن الصيام تزكية للنفس وترسيخ للإيمان، وتهذيب لجوارح المسلم وأخلاقه فى حياته ليبعد عن كل ما حرم الله.

وقال إن الصيام وسيلة لغاية عظمى هى تحقيق التقوى فى القلوب.

