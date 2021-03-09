تراند اليوم : مذيع كندي يقدم برنامجه وهو يرتدي النقاب على الهواء مباشرة!

وكالات - مشرق نيوز -

قام أحد مقدمي البرامج التلفزيونية في قناة "صن نيوز" الكندية بارتداء النقاب على الهواء مباشرة، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

وقالت الصحيفة إن هذه الحلقة من البرنامج جاءت بعد ان اطلقت عدد من المنقبات في مصر قناة (ماريا) التلفزيونية، والتي ظهرت حديثا ويقتصر العمل فيها على المنقبات.

واستضاف مقدم البرنامج مايكل كورين أحد أئمة المساجد في مدينة تورنتو الكندية وناقش معه فكرة قناة المحجبات في مصر.

وتساءل مقدم البرنامج عن سبب ارتداء بعض النساء المسلمات لهذا اللبس الذي وصفه باللبس الغريب. وتساءل مايكل أثناء الحوار لماذا لا يلبس الرجال المسلمين اللباس الاسود مثل النساء، فرد عليه ضيفه بأن السبب هو نفس السبب الذي دفع "الراهبات" في الكنيسة إلى ارتداء الحجاب.

وفي نهاية الحوار دعا إمام المسجد الى إتاحة الفرصة له لخوض مناظره حول هذا الامر، وذلك بسبب قصر وقت البرنامج، فما كان من مقدم البرنامج إلا أن استجاب بسرعة للطلب وسأل إمام المسجد إن كان بإمكانه الظهور مرة اخرى في وقت المناظرة بنفس اللبس. وانتهى البرنامج ومقدم البرنامج لا يزال يرتدي النقاب.