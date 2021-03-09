تراند اليوم : منع أميركيان من الزواج لأنهما من السود!

وكالات - مشرق نيوز -

ذكرت محطة "ايه بي سي" التلفزيونية الأميركية أن رجل وامرأة من ميسيسيبي أصيبا بصدمة حياتهما عندما أبلغهما قس الكنيسة التي يترددان اليها، ان زواجهما لا يمكن ان يقام فيها لأنهما أسودان على ما

وقال القس ستان ويذرفورد للمحطة انه لم يسبق ان اقيم اي زواج بين سود في كنيسة "فيرست بابتيست تشيرتش" في كريستال سبرينغز في ميسيسيبي منذ تأسيسها في العام 1883.

وقال ان بعض ابناء الرعية البيض عارضوا بقوة زواج تشرلز ونياتدرا ويلسون لانهما اسودان، الى حد انهم هددوا بالعمل على طرده.

وأوضح ويذرفورد وهو قس ابيض للمحطة انه عرض عليهما ان يزوجهما في كنيسة قريبة يرتادها خصوصا السود.

وقال تشارلز ويلسون للمحطة ذاتها "ابنتي البالغة تسع سنوات تذهب معنا الى هذه الكنيسة. ماذا عساي اقول لطفلة في التاسعة: +لا يمكننا ان نتزوج هنا لاننا يا حبيبتي من السود؟"

وأوضح ويلسون إنهما اضطرا الى نقل زواجهما الى كنيسة أخرى، حيث اقترنا في 21 يوليو الحالي، وأعرب بعض السكان المحليين عن صدمتهم لتصرف القس.