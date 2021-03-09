تراند اليوم : فتوى سودانية تجيز الافطار لبور سودان لارتفاع درجات الحرارة

السودان - وكالات - مشرق نيوز -

أفتى مجمع الفقه الإسلامي السوداني بجواز إفطار مواطني مدينة بورسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، حال اشتداد الحرارة وتعذر الصيام.

وتشهد المنطقة ارتفاعًا في الحرارة اقترب من 50 درجة مئوية، ما أدى إلى موجات نزوح هربًا من ضربات الشمس، فيما أصيب خلال الأيام الماضية ما يقرب من 50 حالة بضربات الشمس الحارقة، أدت إلى وفاة شخصين على الأقل.

كما جددت السلطات قرارًا اتخذته العام الماضي، تم بموجبه منع أصحاب ثلاجات الفواكه من تأجيرها للمواطنين الذين يدفعون مقابل ذلك، لقضاء ساعات النهار فيها.

كما طالب قطاع عريض من الموظفين والعمال في القطاعين الخاص والعام وعمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر الحكومية بعاصمة البحر الأحمر بتحويل دوام العمل خلال شهر رمضان من النهار إلى الليل.