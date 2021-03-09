تراند اليوم : امتحان رسم للصف الاول الاعدادى الترم الاول

امتحان رسم للصف الاول الاعدادى الترم الاول ،و الرسم من أقدم أنواع الفن الذي كان الرسام يتمتع به من خلال رسم أشياء بدائيه وصغيرة وصولاً الى الأشياء الرائعه التي يتمكن من رسمها، فيشكل لوحات باللون الأبيض والأسود بالأضافه الى اللون الرمادي التي يعد أصعب من الألوان، فرسم جميع تفاصيل الشخص، يفضل الأشخاص أن يتم رسمهم بالرصاص وخاصه البنات كون اللوحه تعبر عن ذكرى معينة حصلت في ذلك الوقت فتبقى اللوحه هي الشاهد على هذه المناسبه التي حصلت بين الأصدقاء.

الرسم بالرصاص يحتاج الى الكثير من الأبداع واللمسات الفنية التي تكون متواجده عن الرسامين، فتعلم الرسم بالرصاص ليس بالسهل لانه يحتاج الى تعلم كثير وابداع في هذا المجال، فليس كل من مسك قلم او فرشاة اطلق عليه رسام، فالرسام هو من يرسم أدق التفاصيل، فيجب أن تتعلم مبادئ وأساسيات الرسم لتكون رساماً ناجحاً لا يصعب عليك شئ عند رسم مكان و شخصية معينه، فهناك العديد من الصور للبنات المرسومة بقلم الرصاص، وكثيراً يفضلوا هذه الرسومات للتعبير عنها بكلمات على مواقع التواصل الأجتماعي، لذلك اليوم معنا أحدث صور الرسم بالقلم الرساس لبنات 2020.



