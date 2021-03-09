تراند اليوم : امتحان الصف الاول الثانوي 2020 الترم الاول .. تسريب امتحانات الصف الاول الثانوي

امتحان الصف الاول الثانوي 2020 الترم الاول تحميل تسريب امتحانات الصف الاول الثانوي تم تسريب امتحانان اللغة الانجليزية الخاص بطلاب الصف الاول الثاني للعام 2020 ترم اول، والذي قدمه طلاب الصف الاول الثانوي صباح الاثنين في مادة الانجليزي “اللغة الأجنبية الثانية” .

ويتشوق الطلاب وأولياء الأمور نتعرف للتعرف علي اسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية سنه اولى ثانوي 2020 و الاجابات النموذجية.

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها تتابع عملية سير الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث سيتم رصد أي مشكلات تتعلق بالامتحان سواء من حيث تأخر توزيع أوراق الامتحانات أو الغش، وأنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات تواجه العملية التعليمية، وكذلك سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة للغش أثناء الامتحان.

ويتشوق الطلاب وأولياء الأمور نتعرف للتعرف علي اسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية سنه اولى ثانوي 2020 و الاجابات النموذجية.