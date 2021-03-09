تراند اليوم : لائحة الاجازات الخدمة المدنية 1441

تم الكشف عن عدد ايام الاجازة في العام الدراسي الجديد 1441 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد، وذلك من خلال قرار رسمي قامت فيه بتوضيح الترتيب المجدول والذي يوضح أيام الدوام الدراسي والعطل الرسمية لهذا العام الدراسي 1441 هجريًا، و ذلك بعد اجراء بعض التعديلات على غير ما كان يجري العمل به في تقويم الأعوام الدراسية السابقة، وقد خصصنا موضوعنا هذا لتناول التقويم الدراسي للعام 1441 بفصليه الأول والثاني للتعرف على عدد الاجازات في العام الدراسي الجديد والتي يتضمنها بشكل كامل.

وقد شهدت الوزارة هذا العام العديد من الاختلافات للتقويم الدراسي، ومن ابرزها تغيير موعد الإختبارات للفصل الدراسي الثاني وإختبار نهاية العام الدراسي ، كما وتقرر أن يكون موعد إختبار نهاية العام الدراسي بعد اجازة عيد الفطر للعام 1441، وهو الإختبار الذي كان يعقد قبل ذلك يتم قبل شهر رمضان الكريم.

عدد ايام الاجازة في العام الدراسي الجديد 1441 ف1

وفيما يخص أيام الاجازة فهي لا تقل اهمية وقيمة عن بقية أيام الدراسة خلال العام الدراسي ، فقد أصبح العلم بها من بين أكثر الاهتمامات التي أولاها الكثير تركيزا كبيرا ، هذا وبعد أن كان الأول من سبتمبر الجاري هو أول أيام العام الدراسي في المملكة السعودية .

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة بأنه سيتم العمل في التقويم المدرسي لهذا العام بخلاف الأعوام السابقة ، وذلك من حيث عدد أيام الاجازة خلال العام الجاري ، والتي ستكون أول اجازة لهذا العام هي اجازة عيد الفطر للعام 1441 ، وستليها اجازة اليوم الوطني والتي ستكون في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري .

عدد ايام الاجازة في العام الدراسي الجديد 1441 ف2

والآن سنضع بين أيديكم جدولاً يوضح التقويم الدراسي للعام 1441 ،والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية بعض اجراءها بعض التعديلات عليه ، وهو الذي سيتم العمل به في محافظات المملكة السعودية .

التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد 1441

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1441/01/02 2019/09/01 اجازة اليوم الوطني 1441/01/24 2019/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1441/04/25 2019/12/22 بداية اجازة منتصف العام 1441/05/07 2020/01/02 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441/05/24 2020/01/19 بداية اجازة عيد الفطر 1441/09/14 2020/05/07 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441/10/08 2020/05/31 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441/10/10 2020/06/02 بداية اجازة نهاية العام 1441/10/19 2020/06/11

وبهذا نكون قد أجملنا لكم ما يخص أيام الاجازة في العام الدراسي الجديد 1441 ، والتقويم الدراسي الجديد للعام 1441 ، وعمدنا الى أن نوضح لكم أيام الاجازة في لهذا العام ، نتمنى أن يكون هذا الموضوع قد أفادكم وأن يكون هذا العام أفضل من الأعوام السابقة حاملا في طياته كل التوفيق والنجاح للجميع .