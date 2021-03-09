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تراند اليوم : طريقة عمل مانيكوتي السمكة الحارة

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- يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية ويوضع الرف في المنتصف.

- لعمل صلصة الطماطم، يُسخن زيت الزيتون في قدرٍ متوسطةٍ الحجم، ثم يضاف البصل ويُشوح إلى أن يطرى. يضاف معجون الطماطم والثوم ويُطهيا لمدة من دقيقتين إلى 3 دقائق أخرى.

- يضاف الماء الساخن ومرق دجاج والطماطم ورقائق الشطة والكمون، ويُترك الخليط ليغلي على نارٍ هادئةٍ لمدة 20 دقيقة.

- لعمل حشو السمك، تُخلط قطع السمك وزيت الزيتون والشطة الحلوة وأوراق الكزبرة وعصير الليمون معًا في وعاء، ويُترك السمك ليُتبل لمدة 5 دقائق.

- يُصب نصف كمية صلصة الطماطم في قاعدة صينية خبز كبيرة الحجم.

- يُحشى الكانيلوني بخليط السمك بواسطة كيس الحلواني، ثم يوضع الكانيلوني في صينية الخبز فوق الصلصة، وتضاف الصلصة المتبقية على الوجه.

- تُرش بذور الصنوبر على الوجه، ويُخبز في الفرن لمدة 25 دقيقة أو إلى أن تُحمص بذور الصنوبر بعض الشيء وتكتسب لونًا ذهبيًّا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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