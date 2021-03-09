تراند اليوم : طريقة عمل مانيكوتي السمكة الحارة

- يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية ويوضع الرف في المنتصف.

- لعمل صلصة الطماطم، يُسخن زيت الزيتون في قدرٍ متوسطةٍ الحجم، ثم يضاف البصل ويُشوح إلى أن يطرى. يضاف معجون الطماطم والثوم ويُطهيا لمدة من دقيقتين إلى 3 دقائق أخرى.

- يضاف الماء الساخن ومرق دجاج والطماطم ورقائق الشطة والكمون، ويُترك الخليط ليغلي على نارٍ هادئةٍ لمدة 20 دقيقة.

- لعمل حشو السمك، تُخلط قطع السمك وزيت الزيتون والشطة الحلوة وأوراق الكزبرة وعصير الليمون معًا في وعاء، ويُترك السمك ليُتبل لمدة 5 دقائق.

- يُصب نصف كمية صلصة الطماطم في قاعدة صينية خبز كبيرة الحجم.

- يُحشى الكانيلوني بخليط السمك بواسطة كيس الحلواني، ثم يوضع الكانيلوني في صينية الخبز فوق الصلصة، وتضاف الصلصة المتبقية على الوجه.

- تُرش بذور الصنوبر على الوجه، ويُخبز في الفرن لمدة 25 دقيقة أو إلى أن تُحمص بذور الصنوبر بعض الشيء وتكتسب لونًا ذهبيًّا.