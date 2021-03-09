تراند اليوم : نصائح للوقاية من العدوى الفطرية

تعاني الكثير من تكرار الإصابة بالعدوى الفطرية رغم الحفاظ على نظافة البيت والنظافة الشخصية.

نقدم لكِ سيدتي ولعائلتكِ بعض النصائح والعلاجات الطبيعية التي تقيكِ من الفطريات لتنعمي بصحة وأمان دائمين.

إن الفطريات توجد على سطح الجلد والأغشية المخاطية بشكل طبيعي، ويستطيع جهاز المناعة عادةً الحد من نموها الذي قد يسبب عدوى سطحية على الجلد.

وقال خبراء إن الإصابة بمرض المبيضات -أحد أنواع العدوى الفطرية- يزداد في حالة استخدام الأدوية بصورة مفرطة، خاصة المضادات الحيوية، وكذلك تناول الوجبات الغذائية والمشروبات عالية السكريات، المشروبات الكحولية، الكافيين، الأطعمة السريعة، فضلاً عن مشروبات الكافيين، واستمرار الحالة النفسية السيئة لفترات طويلة.

وقدم الموقع عددا من العلاجات الطبيعية للحفاظ على الجسم من العدوى الفطرية، وهي استخدام زيت الزعتر البري، الثوم، شاي القرنفل، خل التفاح غير المبستر، زيت جوز الهند، إضافة إلى شرب الكثير من الماء في حالة حدوث الإصابة.