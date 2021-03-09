تراند اليوم : بيتزا الزيتون والبصل الشهية

- ضعي الملح، والخميرة، والسكر، وحليب البودرة، على الدقيق ونمزجهم جيداً.

- ضعي الزيت النباتي على الدقيق إفركيهِ جيداً.

- أضيفي لبن الزبادى على الدقيق، وقلبيه جيداً، ثم أضيفي الماء الدافئ حتى تُصبح العجينة متماسكة جيداً، وغلفيها ثم أُتركيها ساعةً حتى تختمر.

- لتحضير الصلصة ضعي فى مقلاةِ عميقة الزيت النباتي وحمري فيه البصل والثوم المفرومين، ثم أضيفي الطماطم المفرومة ومعجونالطماطم وأُتركيهم حتى ينضجوا وإضبطي الملح والفلفل لهم.

- قومي بفرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت، وأُتركيها لمدة 5 دقائق حتى ترتاح وتختمر مرةً أُخرى.

- ضعي طبقةً من صلصة الطماطم التي أعددتيها على العجينة، ثم رتِّبي شرائح البصل، وأنصاف الطماطم، والزيتون، وأدخليها في فرنٍ محمي وساخن جداً حتى تنضج.

- أخرجيها من الفرن ورُشي جبن الموزريلا على الوجه وأّغلقي الصينية الساخنة حتى تذوب الجبنة.

- قطِّعي بيتزا الزيتون والبصل وقدِّميها ساخنةً وتمتعي بطعمها الشهي جداً.