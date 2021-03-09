تراند اليوم : أول مدينة أميركية تحذر من الملح في قوائم الطعام : نيويورك

الخليج 365 /

تبدأ مطاعم مدينة نيويورك، اعتباراً من الثلاثاء، في وضع رمز ملاحة الطعام الصغيرة على قوائم أنواع الوجبات المختلفة التي تحتوي على تركيز عال من الصوديوم، وذلك في جميع سلاسل المطاعم، لتصبح نيويورك أول مدينة أميركية تتخذ هذه الخطوة لمكافحة أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويتعين أن يشار في أي صنف غذائي تتضمنه قائمة طعام، يزيد به تركيز الصوديوم على 2300 ملليغرام، وهو ما يمثل الحد الأقصى اليومي الذي توصي به الجهات الغذائية والذي يعادل ملء نحو ملعقتين صغيرتين من الملح، بوضع رمز الملاحة داخل مثلث صغير إلى جانب هذا الصنف.

وكان مجلس مدينة نيويورك للصحة قد وافق بالإجماع على هذا الإجراء في سبتمبر الماضي، ولا يسري إلا على المطاعم التي تتضمن سلاسلها الغذائية 15 فرعاً على الأقل بالولايات المتحدة، إلى جانب المطاعم الصغيرة الحاصلة على تراخيص ببعض دور السينما والمسارح واستادات كرة القدم.

من جهته، قال منسق مركز لانجون بجامعة نيويورك للوقاية من أمراض الأوعية الدموية، هاوارد وينتراوب، الاثنين، إنه "ليس من الصعب أن تضيف إلى جسمك 2.3 غرام من الصوديوم".

وتعتبر أمراض الأوعية الدموية من أهم أسباب الوفاة في مدينة نيويورك، فيما تأكدت العلاقة الوثيقة بين كمية الصوديوم وارتفاع ضغط الدم، وهو من عوامل الخطر المحتملة للإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

كما ذكرت إدارة الصحة بنيويورك أن دراسة نشرت نتائجها عام 2010 أوضحت أن سكان المدينة يستهلكون أكثر من 3.2 غرام من الصوديوم يومياً في المتوسط، فيما يزيد هذا الرقم بين السود ومن هم من أصل لاتيني.

وتعدّ إحاطة سكان نيويورك علماً بمحتوى الصوديوم بالغذاء مجرد خطوة أولية يأمل المهتمون بشؤون الصحة أن تغير من سلوكهم الغذائي.