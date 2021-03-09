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تراند اليوم : فيليه السلمون بالجبن

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ضعي فيليه السلمون في صينية مبطنة بورق القصدير وتبليها بالملح والفلفل .

رصي فوقها طبقة من شرائح البصل الرقيقة، بحيث أن تغطي قطعة السمك تماماً .

في وعاء صغير، اخلطي كلاً من (المايونيز، عصير الليمون، المستردة، الثوم المفروم) ثم اخفقي بواسطة مضرب شبكي لمدة دقيقتين .

افردي خليط المايونيز فوق طبقة البصل.

ثم ضعي طبقة من مبشور جبن البارميزان وجبن الموزاريلا .

ضعي الصينية في فرن محمي على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 15 – 18 دقيقة ، ثم ضعيها على الشواء لمدة 2 – 5 دقيقة أو حتى يذوب الجبن .

زيني سمك السلمون بالبقدونس الطازج المفروم وقدميه ساخناً مع مكرونة بالصوص الحار.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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