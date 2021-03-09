تراند اليوم : فيليه السلمون بالجبن

ضعي فيليه السلمون في صينية مبطنة بورق القصدير وتبليها بالملح والفلفل .
رصي فوقها طبقة من شرائح البصل الرقيقة، بحيث أن تغطي قطعة السمك تماماً .
في وعاء صغير، اخلطي كلاً من (المايونيز، عصير الليمون، المستردة، الثوم المفروم) ثم اخفقي بواسطة مضرب شبكي لمدة دقيقتين .
افردي خليط المايونيز فوق طبقة البصل.
ثم ضعي طبقة من مبشور جبن البارميزان وجبن الموزاريلا .
ضعي الصينية في فرن محمي على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 15 – 18 دقيقة ، ثم ضعيها على الشواء لمدة 2 – 5 دقيقة أو حتى يذوب الجبن .
زيني سمك السلمون بالبقدونس الطازج المفروم وقدميه ساخناً مع مكرونة بالصوص الحار.