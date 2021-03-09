تراند اليوم : طريقة عمل أوراك الدجاج المشوية

الخليج 365 /

المقادير:

8 أوراك كاملة بالدبوس أو أوراك مفصولة عن الدبوس

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل وكمون

نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة صغيرة سماق

ملعقة صغيرة زعتر بري

ربع ملعقة روزماري

ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار "حسب الرغبة"

عصير ليمونة

نصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة جاهزة

ملعقة خل كبيرة

ملعقة زيت زيتون

الطريقة:

تبلي أوراك الدجاج في المكونات السابقة كلها

اتركيها لمدة لا تقل عن ساعتين

ضعيها في الفرن في صينية فرن مغلفة بورق الفويل أو في كيس حراري ثم اكشفيها لمدة 10 دقائق حتى يحمر وجهها

يمكنك وضعها على السيخ والشواية مع وضع صينية أسفل منها حتى لا تسقط التتبيلة على الفرن وتحترق

قدميها ساخنة مع الأرز والخضار السوتيه أو المكرونة والسلاطة الخضراء