تراند اليوم : الصحة : 6 مصابين و36 حالة مرضية في اليوم الأول لجولة إعادة المرحلة الثانية للانتخابات

الخليج 365 /

أعلنت وزارة الصحة والسكان التقرير النهائى الصادر عن غرفة الأزمات ، الخاص بمتابعة اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن التقرير رصد ارتفاع أعداد الحالات المرضية إلى ٣٦ حالة، خرج منهم ١٣ حالة بعد تحسن حالتهم ، فيما يتبقى 1٤حالة تحت العلاج و الملاحظات إضافة إلى إسعاف 9 حالات ، وقد تراوحت الحالات المرضية ما بين إغماء وارتفاع في درجة الحرارة ومغص معوي وانخفاض في ضغط الدم .

وأشار التقرير إلى وجود 6 مصابين خرج منهم حالة واحدة بعد تحسن حالتها، 2 اسعاف وترك ، بالإضافة إلى 3 مصابين تحت العلاج والملاحظة منهم حالة بمستشفى المنيرة العام بالقاهرة إشتباة بكسر فى الحوض ، حالة بمستشفى ناصر العام نتيجة السقوط على الأرض ، حالة بمستشفى طوخ العام نتيجة جرح وخذى بالقدم الأيمن .