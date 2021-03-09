تراند اليوم : تعرفي على أسباب شعورك بالبرد

يختلف الشعور بالبرودة من شخص لآخر، وعلى الرغم من أن النساء يعانين من البرد أكثر من الرجال عادة فإن خبراء الصحة يرون أن الشعور الدائم بها قد يعود لأسباب مرضية قد لا تخطر على البال.

وعلى الرغم من أن ظاهرة الشعور الدائم بالبرد مرتبطة بالنساء في أغلب الأحيان فإن هذا الشعور قد يكون مؤشرا على وجود مشاكل صحية، وفي ما يلي ستة أسباب تفسر الشعور الدائم بالبرودة.

مشاكل في الغدة الدرقية

تعتبر الغدة الدرقية والغدة النخامية بمثابة جهاز التدفئة ومنظم الحرارة في الجسم، فالغدة الدرقية تقوم بتسخين الجسم وتنظم توازنه الحراري، ويؤدي انخفاض أداء الغدة الدرقية إلى الشعور بالبرودة، الأمر الذي يدفع الغدة النخامية إلى إفراز هرمون منبه للغدة الدرقية لتحفيزها على إنتاج المزيد من الحرارة، وما إن تشعر الغدة النخامية بأن حرارة الجسم ارتفعت إلى حد معين تتوقف الغدة الدرقية عن العمل ثانية، لذا فربما يعود الشعور الدائم بالبرودة إلى قصور فيها.

خلل في الدورة الدموية

تدفق الدم له دور مهم في الجسم لتنظيم درجة حرارته، وحدوث اضطراب في تدفقه ربما يزيد الإحساس ببرودة في القدمين واليدين، وهناك عدة عوامل تؤثر على تدفق الدم في الجسم، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، ففي حال وجود ضعف في القلب والأوعية الدموية يصبح من الصعب على القلب ضخ الدم بشكل فعال في أصابع اليدين والقدمين.

مرض السكري

غالبا ما يؤدي تفاقم مرض السكري إلى الإصابة بما يعرف بالاعتلال العصبي المحيطي، ومن أعراض هذا المرض شعور بخدر وألم في القدمين واليدين، ولأن الأعصاب المتضررة مسؤولة عن إرسال إشارات درجة حرارة الجسم إلى الدماغ فمن الممكن أن يشعر مرضى السكري ببرودة دائمة فيهما.

قلة النوم

من الممكن أن تؤدي قلة النوم إلى مشاكل عديدة في الجهاز العصبي وتؤثر على توازن تنظيم درجة حرارة الجسم في الدماغ، فوفقا لدراسة أجرتها جامعة جيفاسكيلا الفنلندية اختبر الباحثون آثار حرمان النوم لمدة ستين ساعة على عشرين شابا شاركوا في الدراسة، وتوصل الباحثون إلى أن درجة حرارة الجسم انخفضت لديهم نتيجة الحرمان من النوم.

انخفاض مستوى الحديد

يمكن أن يرجع الشعور الدائم بالبرد إلى انخفاض نسبة الحديد في الدم، فالحديد مهم جدا لتتمكن خلايا الدم الحمراء من أداء مهمتها بشكل مثالي، والتي تعمل بدورها على إيصال الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.

انخفاض الوزن

يسبب نقص الوزن شعورا دائما بالبرد، والسبب هو أن الجسم يفتقد كمية كافية من الدهون تحميه من شدة البرد، فضلا عن أن نقصان الوزن يؤثر سلبا على عملية الاستقلاب، وهو ما يؤثر بدوره على درجة حرارة الجسم.

ووفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس"، فإن خبراء الصحة يرون أن من الضروري مراعاة عدم تراكم الدهون في الجسم، فالمحافظة على وزن طبيعي تكفي ليتمكن الجسم من الحفاظ على توازنه الحراري.

وبغض النظر عن الأسباب التي ربما تكون مسؤولة عن الشعور الدائم بالبرد إلا أن خبراء الصحة يرون أن الشعور الدائم بالبرودة قد يكون مؤشرا على مرض خطير، وينصحون من يبرد كثيرا بعدم التردد والذهاب إلى الطبيب لاستشارته، ومعرفة سبب الشعور الدائم بالبرودة.