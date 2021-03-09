تراند اليوم : أبلة فاهيتا تتلقى دعوة لحضور مهرجان دبي السينمائي الدولي

الخليج 365 /

أعلنت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" أنها تلقت دعوة رسمية من إدارة مهرجان "دبي السينمائي الدولي" لحضور فعاليات دورته الثانية عشرة التي تنطلق ابتداء من 9 ديسمبر الجاري في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكتبت أبلة فاهيتا تعليق ساخر على الصورة، حيث قالت: "جاتلي دعوة رسمية من مهرجان دبي السينمائي علشان أنورهم كضيفة ومتحدثة.. حد عنده نمرة توم كروز؟ مش عايزة بطولة ،وللحشريين إكسسواراتي من عند أختي واللي زي حبيبتي نانو".

يذكر أن أبلة فاهيتا تقدم برنامجا مثيرا للجدل على قناة "سي بي سي"، تنتقد من خلاله الأحداث المصرية على طريقتها، وتستضيف من خلاله عددا من النجوم المصريين والعرب.