تراند اليوم : احذرى الأطعمة التي تؤدي إلى نقص فيتامين "د"

يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يجب أن يحصل عليها الجسم، لأنه يساعد في نمو العظام وتقويته وبدونه يضعف الجسم كثيرا.

ويلعب فيتامين "د" دور كبير في إحداث توازن للكالسيوم في الجسم والذي يعمل على إمداد العظام بالمعادن ونمو الهيكل العظمي والأسنان، كما يقوم بتشكيل خلايا الدم والمناعة وهذا يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، ويعمل على توازن نسبة الأنسولين الضرورية للجسم.

وهناك عوامل تؤدي إلى نقص فيتامين د من الجسم منها:

1- عدم الحصول على قدر كافي من آشعة الشمس.

2- استخدام عوامل للحماية من آشعة الشمس.

3- عدم الخروج في الهواء الطلق وخاصة لكبار السن.

4- حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي.

5- هناك أشخاص لديهم إصابة بالتليف الكيسي فهم أكثر تعرضا لنقص الفيتامين في الجسم.

6- السمنة وزيادة الوزن.

وتابعت، أما عن علامات نقص فيتامين د في الجسم:

1- حدوث تقوس للساقين.

2- الإصابة بهشاشة العظام عند كبار السن.

3- حدوث مشاكل للأسنان والجلد والشعر.

4- التعرض للكثير من الالتهابات وخاصة المنطقة العلوية من الجهاز التنفسي.

ولكن يمكن تعويض الجسم من نقص فيتامين د عن طريق التعرض لآشعة الشمس في كل صباح دون واقي الشمس، مع تناول جرعات دوائية ومكملات غذائية غنية بفيتامين د وغيرها من الفيتامينات.